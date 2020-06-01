KONTROLLÜ NORMAL HAYATIN İLK GÜNÜNDE ÜSKÜDAR SAHİLİNDE BALIK TUTTULAR

Kontrollü normal hayatın ilk gününde oltalarıyla Üsküdar sahiline gelen amatör balıkçılar, balık tutmanın keyfini yaşadı.

01.06.2020 16:46 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:55
Kontrollü normal hayatın ilk gününde oltalarıyla Üsküdar sahiline gelen amatör balıkçılar, balık tutmanın keyfini yaşadı.
Kontrollü normal hayata geçişin ilk gününde Üsküdar sahilinde balık tutanlar vardı. Haftalardır balık tutmanın yasak olduğu sahile oltalarıyla gelenler saatlerce balık tuttu. Sosyal mesafeye uydukları görülen amatör balıkçılar zaman zaman mesafeyi korumaları konusunda birbirlerini uyardı. Sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan Üsküdar Meydanı'nda da vatandaşlar vardı. Kimi yürüyüş yaparken, kimi banklara oturup denizi seyretti.
DÜNYALAR BİZİM OLDU
Yaklaşık 6 saat boyunca balık tutan Yunus Er, Biz eve tıkandık. Ondan hasta olduk zaten biz. Koronavirüsten bir sıkıntı yok. Kurallara uyuyoruz. Üç gün balık yemeyince evde iyice bunalıyoruz. En son 2 ay önce balık tutmuştum. Şimdi on numara oldu. Dünyalar bizim oldu. İnsanlar biraz bilinçli olmalı. Hiç kimse bu hastalığı önemsemiyor. İllaki bulaşması mı gerekiyor bunun. İnsanlar çok hafife alıyor. Sahillerde en az bir buçuk metre arayla olacağız. Yoksa riskli olur şeklinde konuştu. KONTROLLÜ NORMAL HAYATIN İLK GÜNÜNDE ÜSKÜDAR SAHİLİNDE BALIK TUTTULAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Üsküdar, Güncel, Haber

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