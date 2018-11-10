Kontrolsüz dönüş yapan araç motorize ekibe çarptı: 2 polis memuru yaralı
ADANA - Adana
'da petrol istasyonuna girmek isteyen sürücü motorize ekiplerine çarptı. Olayda 2 polis memuru yaralandı. Olay, merkez Seyhan
ilçesi Kasım Gülek
Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kasım Gülek Bulvarı'nda devriye görevinde olan Mustafa Gökçe
idaresindeki motorize yunus ekipleri petrol istasyonuna girmek için dönüş yapan Tahsin Barut idaresindeki 01 TB 745 plakalı aracın çarpması sonucu kontrolünü kaybederek devrildi.Devrilen motosiklette bulunan sürücü Mustafa Gökçe ve Mustafa Dağ
yaralandı. Yaralı polis memurları olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası kısmen kapanan yol ise trafik ekiplerinin çalışmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
Polis,Adana
10 Kasım 2018 Cumartesi 17:32