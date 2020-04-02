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Kontrolsüz kavşakta kaza kamerada

Kontrolsüz kavşakta kaza kamerada Antalya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

02.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:26
Kontrolsüz kavşakta kaza kamerada
ANTALYA - Antalya 'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza Sanayi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erkan Alparslan'ın kullandığı 42 DDK 50 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşakta Adem Tunç'un kullandığı 07 FZN 71 plakalı otomobil ile çarpıştı.Kazada Erkan Alparslan'ın kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Doğan Kaşıkara başını aracın camına çarpmak suretiyle yaralandı. Kaşıkara, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Kontrolsüz kavşakta kaza kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, 3. Sayfa

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Kontrolsüz kavşakta kaza kamerada
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