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Kontrolünü kaybeden araç yoldan çıkıp takla attı: 2 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

19.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:58Kontrolünü kaybeden araç yoldan çıkıp takla attı: 2 yaralı
'ın ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Çınar ilçesine bağlı Beneklitaş köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 60 ZC 320 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Sabah, Çınar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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