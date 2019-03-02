Kontrolünü Kaybeden Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı

Kaynak: İHA

Başkent'te yaşanan bir kazanın ardından sürücü ortalığı birbirine kattı. Çarptığı aracı pert eden sürücü yerden aldığı taşla arabayı parçalamaya çalıştı.Alınan bilgiye göre, Balgat Ceyhun Atuf Kansu Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan kazaya karışan sürücülerden biri kontrolünü kaybederek ortalığı birbirine kattı. Sürücü çarptığı aracı pert etti. Yerden kaldırım taşı alarak arabayı parçalamak isteyen öfkeli sürücüyü vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. - ANKARA