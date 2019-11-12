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Kontrolünü kaybeden sürücünün kullandığı araç kanala uçmaktan son anda kurtuldu

Kayseri'de aracının kontrolünü kaybeden sürücü yol kenarındaki direğe çarparak kanala uçmaktan son anda kurtuldu.

12.11.2019 14:29 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:33Kontrolünü kaybeden sürücünün kullandığı araç kanala uçmaktan son anda kurtuldu
'de aracının kontrolünü kaybeden sürücü yol kenarındaki direğe çarparak kanala uçmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçesine bağlı Konaklar caddesi üzerinde meydana gelen kazada 38 ACL 547 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada direğe çarparak durabilen otomobil sürücüsü yol ortasında bulunan kanala uçmaktan son an da kurtularak, hafif şekilde yaralandı. verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

112 ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahaleden sonra yaralı sürücü hastaneye sevk edilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KAYSERİ

Melikgazi, Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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