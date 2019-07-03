03.07.2019 16:35
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kontrolünü kaybettiği araç ile askeri araca çarptı: 1 yaralı

Kontrolünü kaybettiği araç ile askeri araca çarptı: 1 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde askeri araca arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kontrolünü kaybettiği araç ile askeri araca çarptı: 1 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde askeri araca arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Kiremitlik Mahalesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asfaltlama çalışmaları nedeniyle karayolları görevlilerinin trafiği durdurduğu sırada Hayrabolu istikametinden Malkara istikametine seyreden H.Ö. yönetimindeki askeri kamyona, aynı yönde seyreden Ercan D. yönetimindeki 22 DP 557 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı.
Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Ercan D. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonucu hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Kontrolünü kaybettiği araç ile askeri araca çarptı: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Hayrabolu, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:52   Halk otobüsünde korku dolu anlar
18:50   Hatay'da boğulan 2 kardeş Adıyaman'da defnedildi
18:42   Doktoru darp eden zanlılar tutuklandı
18:40   Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na yapılan operasyona 3 tutuklama
18:40   Fren yerine gaza bastı, eve girdi
18:36   Yol verme kavgasında hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Adli Tıp'tan alındı
18:31   Beykoz'da denize giren bir kişi dalgalara kapılarak kayboldu