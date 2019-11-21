Konu Anlatım Sitesi

MEB kazanımlarına uygun olarak, uzman eğitimciler tarafından hazırlanan içerikler, öğrencilerin tüm derslerde yetkinliği arttırmak ve öğrenme süreçlerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

7/24 online ders içeriklerine ulaşarak:

Sosyal Bilgiler

Fen ve teknoloji

Türkçe

Matematik

Başta olmak üzere tüm dersleri görüntüleyerek, tüm sınıfların 1. dönem, 2. dönem konularında yetkinliğinin arttırılması hedeflenmiştir. Çoğu ders için yardımcı kaynak oluşturan ders kitapları, online ortamda desteklenerek öğrencilerin internette vakit geçirirken bile öğrenmesini sağlar.

Online Ders İçerikleri

Türkiye'nin en zengin ders içeriğine sahip platformumuz üzerinden 1. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm derslerde, yabancı dil dahil olmak üzere detaylı konu anlatımları, soru çözümleri ve konu ipuçları yer almaktadır. Kategori filtreleme ve konu arama seçeneklerini kullanarak vakit kaybetmeden doğrudan istediğiniz dersi görüntülemeniz mümkündür. Tüm dersler içerikleri arasında:

Tüm dersler konu anlatımı,

Dil ve Anlatım,

Fizik,

Geometri çözümlü örnekler,

Yabancı dil ders içerikleri,

Türk Dili ve Edebiyatı

Kitap özetleri,

Sınav bilgileri vb.

Yer almaktadır. Kategori filtreleme seçeneklerini kullanarak ders ve sınıf seçerek hemen çalışmaya başlayabilirsiniz. Türkçe konu anlatımları, kitap özetleri, örnek sorular vb. tüm sınıflar ve dönemler için MEB müfredatına göre hazırlanan ders içerikleri öğrencilerin eğitim başarısında önemli ölçüde destek oluşturacaktır.

Öğrencilerin eğitim hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları Türkçe ve Matematik gibi temel iki ders üzerinde öğrencilerin yetkinliklerinin geliştirilmesi adına detaylı soru çözümleri, pratik bilgiler ve yeni nesil konu anlatımı teknikleri ile öğrenciler için online kaynak sağlanır.

Türkçe Konu Anlatımları ve Uygulamalar

Tüm dersler içinde her sınıf için kritik öneme sahip olan Türkçe, kompoziyon yazım tekniklerinden, kitap özetlerine, örnek sorulardan ders kitabı uygulamalarının cevaplarına kadar geniş bir alanda öğrencilere destek olmaktadır. Öğrencilerin derslerden sonra aklına takılan konuları ve soruların yanıtlarını online ders çalışma platformumuz üzerinden görüntüleyerek, öğrencilerin derslerde ve sınavlarda başarısının arttırılması hedeflenmektedir.

Tüm sınıflar için en güncel ders içeriklerinin yer aldığı platform Türkçe'nin yanı sıra yabancı dil derslerinde de öğrencilerin aklına takılan konulardan online destek almasını sağlar. Türkiye'nin en zengin ders içeriğine sahip olan platform üzerinden ücretsiz olarak yararlanmanız mümkündür.

Fen ve Sosyal Bilgiler Soru Çözümleri

Sözel ve sayısal dersler arasından eksik olduğunu dersleri belirledikten sonra online ders çalışma platformu üzerinden bu eksiklerinizi tamamlamanız mümkündür. Özellikle Matematik gibi sayısal derslerde başarı oranı düşük öğrencilerin en verimli şekilde konular üzerinde hakimiyet kazanması için çözümlü örnek sorular her zaman yüksek fayda sağlamaktadır. Bunun yanı Fen ve Teknoloji kapsamında yer alan örnek soru çözümleri, öğrencilerin ders kitaplarında karşılaştıkları soruların detaylı çözümlerini içermektedir.

Fen ve Teknolojinin yanı sıra Sosyal Bilgiler dersleri için öğrencilere okul sınavlarında yöneltilen sorular ve verilen ev ödevleri için güncel cevaplar yer almaktadır. Konular özelinde yorum bölümünden anlamadığını noktaları veya soru çözümlerini paylaşarak diğer insanlarla etkileşim içinde verimli bir ders çalışma süreci geçirmeniz mümkündür. Tüm dersler için ilk defa geniş ve zengin bir ders içeriği sağlayan platform, öğrencilerin eğitim hayatına olumlu yönde katkı sağlar.