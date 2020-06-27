Konuksever'de 12 bin 599 metre uzunluğundaki cadde ve sokakların asfaltı yenileniyor

Muratpaşa Belediyesi'nin 20 bine yaklaşan nüfusa sahip Konuksever Mahallesi'nde cadde ve sokak yenileme çalışmaları 820'nci Sokak ve bağlantı yollarında devam ediyor.

Konuksever'de 12 bin 599 metre uzunluğundaki cadde ve sokakların asfaltı yenileniyor
27.06.2020 12:31 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:01
Muratpaşa Belediyesi'nin 20 bine yaklaşan nüfusa sahip Konuksever Mahallesi'nde cadde ve sokak yenileme çalışmaları 820'nci Sokak ve bağlantı yollarında devam ediyor.

Korona virüs salgınının kontrollü sosyal hayat dönemiyle Muratpaşa Belediyesi'nin Konuksever Mahallesi'nde yeniden başladığı cadde ve sokak yenileme çalışmaları devam ediyor. Silindirler, kamyonlar, asfalt kazıma makineleriyle Fen İşleri Müdürlüğü mahalleyi adeta bir şantiyeye çevirirken, sokaklar önce eski asfalttan tamamen arındırılıyor ve ardından sıcak asfaltla kaplanıyor.

Çalışmalar bu hafta 820 sokak ve bağlantı yollarında yoğunlaştı. Yaklaşık 18 bin 200 metre uzunluğunda yol ağı bulunan mahallede, geçmiş yıllarda 9 bin 88 ton asfalt kullanılarak 5 bin 600 metre uzunluğundaki cadde ve sokağın yenilemesini gerçekleştirildi. Salgın dolayısıyla kesintiye uğrayan ikinci etap çalışmalarında Muratpaşa Belediyesi, 12 bin 599 metre uzunluğundaki cadde ve sokağı yenileyerek mahallenin tamamında yenileme çalışmalarını bitirmeyi hedefliyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Fen İşleri Müdürlüğü, Koronavirüs, Muratpaşa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Alişan’ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Magazin
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
İsrail’de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Dünya
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasında 4 alternatif var Politika
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
ATV’de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı Medya
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu 3. Sayfa
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti Ekonomi
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi Ekonomi
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Sürücü belgesi ile YKS’ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı 3. Sayfa
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Haberler››Güncel››Konuksever'de 12 bin 599 metre uzunluğundaki cadde ve sokakların asfaltı yenileniyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:28: Şehit yakınları ve gaziler, Kurşunlu'da misafir edilecek - Haber 13:27: Aydın merkezli suç örgütü operasyonunda 6 kişi tutuklandı - Haber 13:25: Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - Haber 13:25: Libya İçişleri Bakanından, "Şerare Petrol Sahasını ele geçiren" Wagner'e tepki - Haber 13:25: Artvin ve Rize için sağanak uyarısı - Haber 12:12: İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi - Haberler 11:58: ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı - Haberler 11:19: Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu - Magazin 10:37: Herkes fiyatını konuşuyor peki ama Fatih'in portresi neden Londra'daydı? İşte tablonun yüzlerce yıllık serüveni - Haber 09:28: Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Haber