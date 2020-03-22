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Konuksever'de sokaklar yenilendi

Muratpaşa Belediyesi, Konuksever Mahallesi'nde cadde ve sokak yenileme çalışmalarını tamamladı.

22.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:44
Konuksever'de sokaklar yenilendi
Muratpaşa Belediyesi, Konuksever Mahallesi'nde cadde ve sokak yenileme çalışmalarını tamamladı. Mahallede gerçekleştirilen 2'nci etap çalışmalarında 12 bin 599 metre uzunluğundaki cadde ve sokak 21 bin 883 ton asfalt kullanılarak yenilendi.

Bir yanda dünyayı etkisi altında alan korona virüs salgınına karşı mücadelesini sürdüren Muratpaşa Belediyesi, diğer yandan da temel belediyecilik hizmetlerini sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü, 20 bine yaklaşan nüfusuyla Konuksever Mahallesi'nde devam eden cadde ve sokak yenileme çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 18 bin 200 metre uzunluğunda yol ağı bulunan mahallede, geçmiş yıllarda 9 bin 88 ton asfalt kullanılarak 5 bin 600 metre uzunluğundaki cadde ve sokağın yenileyen Muratpaşa, ikinci etap çalışmalarında ise 12 bin 599 metre uzunluğundaki cadde ve sokağı yeni baştan asfaltladı. Çalışmalar kapsamında mahallenin eski asfaltı tamamen söküldü ve 21 bin 883 ton asfalt kullanılarak mahallenin tüm yolları yenilendi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Muratpaşa, Güncel

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