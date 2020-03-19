Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Konumunu at, ekmeğin gelsin - Ekonomi

Konumunu at, ekmeğin gelsin

Samsun'da unlu gıdalar üzerine hizmet veren bir fırın, korona virüsü nedeniyle yaşlı, hasta ve hamileler başta olmak üzere evlerinden çıkamayanlar için 'kapıya ekmek servisi' başlattı.

19.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:00
Konumunu at, ekmeğin gelsin
Samsun 'da unlu gıdalar üzerine hizmet veren bir fırın, korona virüsü nedeniyle yaşlı, hasta ve hamileler başta olmak üzere evlerinden çıkamayanlar için 'kapıya ekmek servisi' başlattı.

Samsun'da 1902 yılından bu yana sektörde hizmet veren kurumun İşletme Müdürü Endüstri Mühendisi Hamza Polat Gürcüoğlu, ülkede de can almaya başlayan korona virüsü nedeniyle tüm toplumun sağlığının tehdit altında olduğunu belirterek böyle bir ortamda Samsun'un en eski köklü bir kurumu olarak halkın yanında olma sorumlukları olduğunu kaydetti.

Böyle günlerde toplumun tüm kesimlerinin tam bir dayanışma içinde olması gerektiğini ifade eden Hamza Polat Gürcüoğlu, yüzyılı aşkın süredir Samsun'un bilinir ve güvenilir bir kurumu olarak babadan oğula hizmet ettiklerini söyleyerek toplum sağlığının tehdit altında olduğu bu süreçte de üzerilerine düşeni yapmak istediklerini ifade etti. Uygulamanın öncelikle Atakum İstiklal Mahallesi'ni kapsadığını belirten Gürcüoğlu, "Birlikte çalıştığım elektrik-elektronik mühendisi olan kardeşim Ertuğrul Gazi Gürcüoğlu ile bizleri 100 küsur yıldır yaşatan halkımızın yanında olmak için böyle bir çalışma başlattık. Şimdilik kentin büyük yerleşim yeri olan İstiklal Mahallesi'nde verdiğimiz hizmeti zamanla yaygınlaştıracağız. Çok güzel cevaplar alıyoruz. Şu gerçek ki virüs nedeniyle sağlığımız tehdit altında bu süreçte yaşlı, hasta, hamile ve çocuklu bayanların evde kalmaları hem kendileri hem de toplum sağlığı için faydalı olacaktır. O nedenle İstiklal Mahallemiz sakinlerine ihtiyaç duyacakları günlük ekmeği tehlike geçene kadar evlerine götürmeye devam edeceğiz. Bunun için bize WhatsApp hattından konum atmaları yeterli olacaktır " dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Hamza Polat, Samsun, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Ekonomi
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Ekonomi
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Ekonomi
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Türkiye’de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis’te açıkladı Ekonomi
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak Ekonomi
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
İtalya’da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın Ekonomi
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Virüs nedeniyle İran’da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı Ekonomi
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Loading