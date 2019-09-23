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Konuralp bölgesinde ilaçlama çalışması

Düzce Belediyesi Amerikan Beyaz Kelebeği ile mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

23.09.2019 12:41Konuralp bölgesinde ilaçlama çalışması
Düzce Belediyesi Amerikan Beyaz Kelebeği ile mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Düzce Belediyesi şehir merkezinde bulunan yeşil alanları saran ve tehdit oluşturan Amerikan Beyaz Kelebeği ile mücadeleyi sürdürüyor. Konuralp'te yürütülen çalışmalar kapsamında Orhan Gazi Mahallesinde bulunan ortak yaşam alanları ve yeşil alanlarda Amerikan Beyaz Kelebeği ilaçlaması yapıldı. Organik ilaçların kullanıldığı ilaçlama çalışmaları sayesinde yeşil alanlar için tehdit oluşturan Amerikan Beyaz Kelebeği ve haşereler ortadan kaldırılıyor. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Konuralp, Güncel

Kaynak: İHA

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