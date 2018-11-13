Konuşan Eller" Engellilerin Gözü Kulağı Olacak

13 Kasım 2018 Salı 11:49



13 Kasım 2018 Salı 11:49

SAVAŞ GÜLER - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Teknoloji Fakültesi öğrencisi Burak Yılmaz'ın "Engelleri Aşalım Projesi" kapsamında hazırladığı "Konuşan Eller" uygulaması, işitme, konuşma ve görme engellilerin yaşamını kolaylaştıracak.Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Burak Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bankada bir engellinin işlemlerini yapmakta zorluk çektiğini görünce bu projeyi hayata geçirmeye karar verdiğini söyledi.Projesi ile TÜBİTAK'ın Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması'nda "Tekno Girişimcilik" alanında birincilik elde ettiğini belirten Yılmaz, "Fakülteden Dr. Öğr. Üyesi Murat Köklü'nün danışmanlığında yaptığım uygulama, işitme engellilerle iletişim için sesi yazıya, işitme engelli okuma-yazma bilmeyenlerle iletişim için sesi işaret diline, konuşma sorunu olan engellinin diğer kişilerle iletişimi için yazıyı sese, banka, noter veya benzeri yerlerde makbuz, doküman gibi evrakın da sesli olarak engelliye aktarılmasını kapsıyor." diye konuştu."Engellilerin iş bulmasını kolaylaştıracak"Yılmaz, proje sayesinde özgüvenleri artan engellilerin toplumda kendilerine daha fazla yer bulmalarını sağlayacağına inandığını vurguladı.Tasarladığı ürünü daha da geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:"Proje kapsamında 'konuşan eller' adıyla bir eldiven tasarladım. Eldivenin her parmağında sensörler bulunuyor. Telefon ile bağlantılı olup, direkt haberleşme sağlıyor. Telefonda bulunan veri tabanına, eldivendeki sensörlerin karşılığı gelen kelimeler kaydediliyor. Bu sayede görme, işitme ve konuşma engelli bireyler diğer vatandaşlarla iletişim kurabiliyor ayrıca banka, noter gibi yerlerde işlerini tek başına yapabilecek olan engellilerin, iletişim zorluğu azalacağından iş imkanlarının da artmasına katkı sunacağını düşünüyorum."Engellilerin daha rahat iletişim kurabilmesi için eldivene bir ivme sensörü ekleyerek hareketler arasındaki farkı arttırmayı ve çift eldiven yapmayı istediğini anlatan Yılmaz, mobil uygulamada ise işaret diline çevirme kısmında mevcut kelime sayısını arttırmayı hedeflediğini dile getirdi.