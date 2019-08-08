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Konuşan Hayvanlar Filmi

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08.08.2019 12:54 Konuşan Hayvanlar Filmi
Can 9 yaşında hayvanları çok seven bir çocuktur. Can’ın ailesi hayvan koruma parkında çalışır. Bu yüzden annesi, babası ve babaannesiyle birlikte parkın müştemilatında yaşar. Can’ın diğer çocuklardan farkı parktaki bütün hayvanları duyabilmek ve onlarla konuşabilmektir. Bir gün parkın sahibi Şaheste Hanım, parkın arazisini satıp yerine rezidans yapmaya karar verir. Ama Şaheste’nin babası, orada hayvanların bakımı yapıldığı için parkın satılmasına müsaade etmez. Bu yüzden Şaheste, parktaki hayvanların kaçırılıp parkın kapanması için gizlice mafyayla anlaşır. Ancak Can’ın doğup büyüdüğü parktan ayrılmaya hiç niyeti yoktur. Hayvan dostlarını kötü adamların elinden kurtarmak için büyük bir maceraya atılacaktır.

Mustafa Kotan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Konuşan Hayvanlar' filminin oyuncu kadrosunda Ebru Akel, Emir Özyakışır, Ferit Aktuğ, Ayça Erturan, Hülya Duyar, Rıza Sönmez, Aslı Samat, Eray Demirkol gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen: Mustafa Kotan
Senaryo: Ayşe Balıbey Tanıl, Ümit Açıkdilli
Oyuncular: Ebru Akel, Emir Özyakışır, Ferit Aktuğ, Ayça Erturan, Hülya Duyar, Rıza Sönmez, Aslı Samat, Eray Demirkol, Barış Çelikkol, Orhan Eşkin
Filmin Türü: Aile
Orijinal Adı: Konuşan Hayvanlar
Yapımcı Firma: Hann Medya
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 86 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 09.08.2019

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Kaynak: InterSinema.com

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