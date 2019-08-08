Konuşan Hayvanlar Filmi

Can 9 yaşında hayvanları çok seven bir çocuktur. Can’ın ailesi hayvan koruma parkında çalışır. Bu yüzden annesi, babası ve babaannesiyle birlikte parkın müştemilatında yaşar. Can’ın diğer çocuklardan farkı parktaki bütün hayvanları duyabilmek ve onlarla konuşabilmektir. Bir gün parkın sahibi Şaheste Hanım, parkın arazisini satıp yerine rezidans yapmaya karar verir. Ama Şaheste’nin babası, orada hayvanların bakımı yapıldığı için parkın satılmasına müsaade etmez. Bu yüzden Şaheste, parktaki hayvanların kaçırılıp parkın kapanması için gizlice mafyayla anlaşır. Ancak Can’ın doğup büyüdüğü parktan ayrılmaya hiç niyeti yoktur. Hayvan dostlarını kötü adamların elinden kurtarmak için büyük bir maceraya atılacaktır. Mustafa Kotan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Konuşan Hayvanlar' film
inin oyuncu kadrosunda Ebru Akel, Emir Özyakışır, Ferit Aktuğ, Ayça Erturan, Hülya Duyar, Rıza Sönmez, Aslı Samat, Eray Demirkol gibi isimler yer alıyor. Yönetmen:
Mustafa KotanSenaryo:
Ayşe Balıbey Tanıl, Ümit AçıkdilliOyuncular:
Ebru Akel, Emir Özyakışır, Ferit Aktuğ, Ayça Erturan, Hülya Duyar, Rıza Sönmez, Aslı Samat, Eray Demirkol, Barış Çelikkol, Orhan EşkinFilmin Türü:
AileOrijinal Adı:
Konuşan HayvanlarYapımcı Firma:
Hann MedyaYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
86 dk.Dağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
09.08.2019Konuşan Hayvanlar Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.