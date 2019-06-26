26.06.2019 10:06
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Konuşarak beyin ameliyatı oldu

Konuşarak beyin ameliyatı oldu

Yalova'da beyin kanaması teşhisi konulan 69 yaşındaki Naciye Y., Türkiye'de örneğine çok nadir rastlanan konuşarak beyin ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Yalova 'da beyin kanaması teşhisi konulan 69 yaşındaki Naciye Y., Türkiye 'de örneğine çok nadir rastlanan konuşarak beyin ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Selülit şikayeti ile Özel Atakent Hastanesi Ortopedi Polikliniği'ne başvuran Naciye Y., hastanın sağ kolunda ve bacağında dört gündür devam ettiğini söyledi. Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümüne sevk edilen Naciye Y., yapılan tetkiklerinde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Acilen ameliyata alınan Naciye Y.'ye Türkiye'den örneğine çok nadir rastlanan bir sistem uygulandı. Hastaya yaşı gereği genel anestezi uygulanmazken, lokal anestezi altında bilinci açık şekilde konuşarak ameliyat oldu. Cerrahi sonrasında kısmi felci düzelen hasta iki gün içinde yürümeye başladı.

Kısa sürede sağlığına kavuşan Naciye Y., emeği geçen herkese teşekkür etti. - YALOVA
Kaynak: İHA
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