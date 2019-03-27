Konuşarak Bir Saatte 12 Bin TL Kazanıyorlar

Sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği bir konferansın etkisini artırmada, şirketlerin çalışanlarının motivasyonu yükselmede, bir siyasi partinin seçimi kazanmasında iyi bir konuşmanın payı yadsınamaz. Bu gerçekten hareket eden şirketler, son yıllarda profesyonel konuşmacıların kapısını çalmaya başladı. Türkiye'de aralarında üst düzey profesyoneller, ekonomistler, kişisel gelişim uzmanları, beslenme ve diyet uzmanları, fütüristler, stil danışmanları ve yazarların da yer aldığı 500 civarında profesyonel konuşmacı yer alıyor. Saatlik ücretlerin 2-3 bin TL'den başlayıp 50-60 bin TL'ye kadar çıktığı konuşmacılık piyasasında ortalama saatlik ücretler 10 ila 12 bin TL.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÖN PLANDA

Akşam'da yer alan habere göre, son 7 yılda binin üzerinde etkinliğe konuşmacı sağlayan Speaker Agency Kurucusu Rıdvan Kasa, en fazla dijital dönüşüm, motivasyon ve ekonomi konularında konuşmacı talep edildiğini söylüyor. Rıdvan Kasa, konuşmacı ajanslarına başvuran kurumların ağırlıklı olarak bankacılık, ilaç, otomotiv, teknoloji, enerji, kozmetik, perakende sektörlerinden oluştuğuna dikkat çekiyor.

100 MİLYON TL'LİK SEKTÖR BÜYÜKLÜĞÜ

Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan profesyonel konuşmacılık sektörünün Türkiye'de şimdilik 100 milyon TL'ye ulaştığı tahmin ediliyor. 10'un üzerinde konuşmacı ajansının yer aldığı Türkiye'de yaklaşık 500 profesyonel konuşmacı yer alıyor. Rakamlar, konuşmacının deneyimi ve talep edilirliğine göre değişmekle birlikte saat başına 10-12 bin TL ücret alıyor. Bir konuşmacının saatlik ücreti 2-3 bin TL'den başlayıp 50-60 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Şu an için konuşmacılık piyasasında ortalama saatlik ücretleri 10-12 bin TL civarında.

"ANLATMAYI VE SAHNEYİ SEVMESİ LAZIM"

İyi bir konuşmacıda bulunması gereken özellikleri sıralayan Hümanist Kitap ve Konuşmacı Ajansı Başkanı Menekşe Polatcan Serbest, "Konuşmacının anlatmayı ve sahneyi sevmesi lazım. Bazısı topluluk karşısında adeta acı çekiyor. Bu kişiler alanında çok bilgili de olsa konuşmacı olmaya uygun değil. Konuşmacıların ciddi bir deneyimlerini renkli bir şekilde karşı tarafa aktarabilmesi lazım" diye konuştu.