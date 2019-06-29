29.06.2019 22:19
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Konuşma bahanesiyle aldığı telefonu çalıp kaçtı

Konuşma bahanesiyle aldığı telefonu çalıp kaçtıGAZİANTEP - Gaziantep'te bir şahıs, görüşme yapacağı bahanesiyle arkadaşından aldığı cep telefonunu çalıp kayıplara karıştı.

Konuşma bahanesiyle aldığı telefonu çalıp kaçtı
GAZİANTEP - Gaziantep 'te bir şahıs, görüşme yapacağı bahanesiyle arkadaşından aldığı cep telefonunu çalıp kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre olay Gaziantep'in Bey Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir internet kafede oturan iki arkadaştan biri görüşme yapacağını söyleyerek diğerinin telefonunu istedi. Telefonu alan şahıs internet kafeden çıktıktan sonra kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Arkadaşı olduğu iddia edilen şahsa güvenerek telefonunu veren genç ise hayatının şokunu yaşadı.
Öte yandan hırsızlık anı internet kafenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.Konuşma bahanesiyle aldığı telefonu çalıp kaçtı
Kaynak: İHA
Gaziantep , Yerel

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