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Konuşma ve işitme engellinin maket gemi tutkusu

Hakkari'de yaşayan engelli Aziz Harmancı (55), yaptığı maket gemileri satarak ekonomik kazanç elde ediyor.

18.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:38Konuşma ve işitme engellinin maket gemi tutkusu
'de yaşayan engelli Aziz Harmancı (55), yaptığı maket gemileri satarak ekonomik kazanç elde ediyor.
Kentte, 2 yaşındayken annesiyle gittiği yayla yolunda attan düşerek konuşma ve işitme yetisini kaybeden 4 çocuk babası Harmancı, yaşadığı Merzan Mahallesi'nde tahta parçaları ve çeşitli malzemelerle yaptığı gemi maketlerini satarak geçimini sağlıyor.
Harmancı'nın kardeşi Haluk Harmancı, ağabeyinin bu işi hobi olarak yaptığını ve özellikle son yıllarda zamanının büyük bölümünü ahşap üzerine yaptığı çalışmalarla geçirdiğini anlattı.
Ağabeyinin bu işten büyük keyif aldığını belirten Harmancı, şunları kaydetti:
"Daha önce çalıştığı bir iş vardı. O işi bıraktıktan sonra çocukluk tutkusu olan bu maketleri yapıyor. Özellikle son iki yıldır yoğun şekilde bunun üzerinde çalışıyor. Maket evler, cami ve gemi yapıyor. Yaptığı ürünleri internet üzerinden paylaşıyoruz. Bunları satarak ekonomik kazanç elde ediyor. Maketleri yaparken en ince detayına kadar dikkat ediyor. Günün büyük bölümünü bu işle geçiriyor."

Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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