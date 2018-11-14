Konuşmacıdan Etkilenen 250 Kişi, Topluca Müslüman Oldu

Filipinler'deki Bantayan adasının iç kısımlarında yaşayan, çoğunluğu Hristiyanlık dinine mensup insanlardan oluşan 250 kişilik köy, topluca İslamiyeti seçti.

250 KİŞİ TOPLUCA İSLAMİYETE GEÇTİ

11 Kasım 2018 Pazar günü İngiltere merkezli İslami Eğitim ve Araştırma Akademisi (iERA) ile işbirliği yapan Müslüman gönüllülerden oluşan bir ekip, Filipinler'de bir köyün tamamının İslam'a dinine geçmesine tanıklık etti.Filipinler'in Bantayan adasında bulunan Cebu şehrindeki Medine Camii imamı Ebu Bekir tarafından davet edilen İERA ekibi yanlarına aldıkları sosyal yardım paketleri ile birlikte ada şehrine gitti. Konvoyla birlikte adanın iç kısımlarında bulunan yerel köylülerle biraraya gelen ekip İslam dinini anlatmak için bir toplantı düzenledi.

SEMPOZYUMDA KONUŞMACIDAN ETKİLENDİLER

Çoğunluğu Hristiyanlık dinine mensup insanlardan oluşan dinleyiciler sempozyum sonunda Ebu Bekir ve Esa Han'ın sözlerinden çok etkilenerek, İslam ve Hristiyanlık arasındaki benzerlikler hakkında konuştular. Gerçek Hristiyanlıkta da Hz. İsa'nın ibadetin "Yalnız Yüce Allah'a ibadet etmek" mesajı verdiğini söylediler.