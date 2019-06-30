30.06.2019 13:11
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Konuşmak için çağırdığı eşini tabancayla vurdu

Konuşmak için çağırdığı eşini tabancayla vurdu

Çorum'da bir kadın ayrı yaşadığı eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Çorum 'da bir kadın ayrı yaşadığı eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Kastamonu 'da yaşayan Gülcan Ş. (20) bir süre önce Çorum'a geldi. İddialara göre, ayrı yaşadığı eşi Selim Ş. de bugün eşi ile konuşmak için Çorum'a geldi. Aşık Mahsuni Şerif Parkı'nda buluşan çift iddialara göre konuştukları sırada tartışmaya başladı. Bunun üzerine Selim Ş. yanında bulunan tabancayla eşine ateş açtı. Silah sesleri üzerine vatandaşlar polise haber verdi. Yaraladığı eşini otomobile alan Selim Ş., olay yerinden kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken bir grup polis ekibi de şüpheli aracın peşine düştü. Zanlının bulunduğu araç bir süre sonra Saat Kulesi yakınlarında ekipler tarafından durduruldu. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede genç kadının hayatını kaybettiği öğrenilirken, eşi gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Selim Ş. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - ÇORUM
Kaynak: İHA
Selim , Çorum , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:41 Hatay'da 23 kaçak göçmen yakalandı
14:37 Mantar toplarken uçurumdan düştü
14:30 Gece kaza yapan sürücü ve oğlu sabah bulundu
14:26 Bahçe temizliği yaparken ormanı yaktı
14:24 Mersin'de orman yangını
14:22 Market deposu alev alev yandı
14:18 Koyun otlatmaya giden şahıs öldürüldü