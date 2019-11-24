Haberler » Güncel » Konuşurken araya giren küçük kız 'Reis dede' diyerek Erdoğan'ı güldürdü - Haber

Konuşurken araya giren küçük kız "Reis dede" diyerek Erdoğan'ı güldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken araya giren minik kız, "Reis dede selamün aleyküm" dedi. Salonda ise kahkaha tufanı koptu.

24.11.2019 15:15 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:37

Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada Milletvekili Binali Yıldırım'ın yanında oturan küçük kız, "Reis dede, selamün aleyküm" dedi. Salonda bulunanlar ise kahkaha attı.

Salonda herkesi güldüren bu çıkışın ardından Erdoğan, "İşte bu da bir Hatice" dedi ve güldü.

"YAŞASIN İSLAM, ELİMİZDE KUR'AN"

Minik kız daha sonra "Selamün aleyküm, aleyküm selam, bu ne güzel kelam. Yaşasın İslam, elimizde Kur'an" diye devam etti.

TATLISES, ERDOĞAN'LA BİRLİKTEYDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. Erdoğan programda vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı, sanatçı İbrahim Tatlıses ile birlikte partilileri selamladı. Tatlıses, AK Parti üyeliği sürecinde Erdoğan'la yaşadığı sohbeti aktardı. Ünlü türkücü, "Başkan dedi ki 'Kaydın hayırlı olsun' Ben de ses kaydı anladım" şeklinde konuştu.

ErdoğanErdoğan'ı yanlış anlayan Tatlıses'in anısı alandakileri güldürdü

Konuşurken araya giren küçük kız

Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, İzmir, Politika, Güncel


Son Dakika Güncel Haberleri
17:10 18. Geleneksel Off-Road Şenlikleri düzenlendi - DÜZCE
17:10 Nagehan Alçı: Muharrem İnce'ye sinsi bir kumpas kuruldu, sonuna kadar yanındayım
17:08 Kozan'da 4 büyüklüğündeki deprem
17:08 Dr. Aafia Sıddıki'ye destek toplantısı
17:07 Rus savaş gemisi 'Azov' Akdeniz'e iniyor
16:53 Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:16 Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı
15:44 İnce'nin "Ciğerimi dağladı" dediği CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklama yaptı: Sakin olmalıyız
15:30 "Sınavı geçirmedi" deyip sürücü kursu öğretmenini yol ortasında tekme tokat dövdüler!
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
09:54 Ünlü iş adamının lüks aracıyla ölümden döndüğü kaza kamerada
24.11.2019 17:12:01