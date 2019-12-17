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Konut fiyat endeksi Ekim'de arttı

Konut fiyat endeksi, 2019 Ekim döneminde bir önceki aya göre 0,77 oranında arttı.

17.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:42Konut fiyat endeksi Ekim'de arttı
Konut fiyat endeksi, 2019 Ekim döneminde bir önceki aya göre 0,77 oranında arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Ekim dönemi konut fiyat endeksini (KFE) açıkladı. Buna göre; 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,77 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 6,74 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 1,67 oranında azaldı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan konut fiyat endeksi (KFE) (2017=100), 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,77 oranında artarak 115,83 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,74 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,67 oranında azaldı.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre , Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,35, 0,42 ve 0,65 oranlarında arttı. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul'da yüzde 0,51 oranında azalış, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 5,27 ve 5,94 oranlarında artış gösterdi. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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