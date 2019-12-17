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Konut Fiyat Endeksi ekimde arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE), ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,77 artarak 115,83 seviyesinde gerçekleşti.

17.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:46Konut Fiyat Endeksi ekimde arttı
Konut Fiyat Endeksi (KFE), ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,77 artarak 115,83 seviyesinde gerçekleşti.

Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ekim dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,77 artarak 115,83 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,74 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,67 azaldı. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, ekim ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,35, 0,42 ve 0,65 artış gözlemlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 0,51 azalış, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 5,27 ve 5,94 artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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