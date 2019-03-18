Konut Fiyat Endeksi Ocak Ayında Arttı

Kaynak: İHA

Konut Fiyat Endeksi Ocak'ta yıllık yüzde 7.6 arttı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Ocak ayı 'Konut Fiyat Endeksi' (KFE)verisini açıkladı. Buna göre,KFE Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 7,6 artarak 271,27 seviyesinde gerçekleşti.HKFE aylık bazda azaldıHedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,74 oranında azalan HKFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 4,00 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 13,59 oranında azaldı.Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) (2010=100), 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,74 oranında azalarak 224,83 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,00 oranında artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 13,59 oranında azalış gösterdi. - İSTANBUL