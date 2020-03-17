Konut Fiyat Endeksi ocak ayında arttı
Konut Fiyat Endeksi (KFE), ocak ayında yüzde 1,79 artarak 120,89 seviyesinde gerçekleşti.
17.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:10
Konut Fiyat Endeksi (KFE), ocak ayında yüzde 1,79artarak 120,89 seviyesindegerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.
Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), Ocak 2020'de bir önceki aya göre yüzde 1,79 artarak 120,89 seviyesinde gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,39artan KFE, aynı dönemde reel olarakyüzde 0,22 artış kaydetti.
Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmelerdeğerlendirildiğinde, 2020 yılı Ocak ayında birönceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'desırasıyla yüzde 1,60, 1,64 ve 1,79 artışgözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynıayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıylayüzde 7,22, 12,11 ve 14,55 artışgösterdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.
Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), Ocak 2020'de bir önceki aya göre yüzde 1,79 artarak 120,89 seviyesinde gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,39artan KFE, aynı dönemde reel olarakyüzde 0,22 artış kaydetti.
Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmelerdeğerlendirildiğinde, 2020 yılı Ocak ayında birönceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'desırasıyla yüzde 1,60, 1,64 ve 1,79 artışgözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynıayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıylayüzde 7,22, 12,11 ve 14,55 artışgösterdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye, Ekonomi
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