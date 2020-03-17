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Konut fiyat endeksi ocakta arttı

Konut fiyat endeksi 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,79 oranında arttı.

17.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:49
Konut fiyat endeksi ocakta arttı
Konut fiyat endeksi 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,79 oranında arttı. KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre ise nominal olarak yüzde 12,39, reel olarak da yüzde 0,22 oranında yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 ocak dönemi konut fiyat endeksini (KFE) açıkladı. Buna göre; Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan konut fiyat endeksi (2017=100), 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,79 oranında artarak 120,89 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,39 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 0,22 oranında artış gösterdi.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre İstanbul , Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,60, 1,64 ve 1,79 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 7,22, 12,11 ve 14,55 oranlarında artış gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İstanbul, Ekonomi

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