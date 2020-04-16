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Konut Fiyat Endeksi şubat ayında arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE), şubatta aylık yüzde 2,30, yıllık yüzde 13,94 artışla 123,71 seviyesinde gerçekleşti.

16.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:20
Konut Fiyat Endeksi şubat ayında arttı
Konut Fiyat Endeksi (KFE), şubatta aylık yüzde 2,30, yıllık yüzde 13,94 artışla 123,71 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), Şubat 2020'de bir önceki aya göre yüzde 2,30 artarak 123,71 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,94 yükselen KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,40 artış kaydetti.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı şubat ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2,18, 2,21 ve 2,45 artış gözlendi. Endeks değerleri 2019'un aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 10,12, 13,00 ve 15,94 artış gösterdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye, TCMB, Ekonomi
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