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Konut fiyatları Kasım'da yüzde 7,19 arttı

Konut fiyat endeksi Kasım ayında yıllık bazda yüzde 7,19 oranında arttı.

17.01.2020 16:25 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:25Konut fiyatları Kasım'da yüzde 7,19 arttı
Konut fiyat endeksi Kasım ayında yıllık bazda yüzde 7,19 oranında arttı.
Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Kasım ayı Konut Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan konut fiyat endeksi (KFE) (2017=100), 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,09 oranında artarak 117,10 seviyesinde gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,19 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 3,05 oranında azalış gösterdi.
Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2,01, 0,76 ve 1,13 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,30, 6,48 ve 7,47 oranlarında artış gösterdi.
(İHA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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