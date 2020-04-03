Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Konut hesabı ve devlet katkısında değişiklik

Konut hesabında para biriktirenler için 30 Eylül 2020 tarihine kadar düzenli ödeme yapmama imkanı tanındı.

03.04.2020 09:59 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:59
Konut hesabı ve devlet katkısında değişiklik
Konut hesabında para biriktirenler için 30 Eylül 2020 tarihine kadar düzenli ödeme yapmama imkanı tanındı.

Konut hesabı ve devlet katkısına dair yönetmelikte değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konut hesabı ve devlet katkısına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğe göre, ödeme planı içinde, katılımcıların düzenli ödeme yapmama hakları; aylık ödeme planını seçmeleri halinde bir dönem içinde en fazla üç defadan altı defaya, üç aylık ödeme planını seçmeleri halinde ise en fazla bir defadan iki defaya çıkarıldı.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle düzenlenen ödeme yapmama hakkı değişikliği, 30 Eylül'e kadar geçerli olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Kritik seviyeye dayandı Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Kritik seviyeye dayandı
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Ekonomi
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Koç Holding ve Turkcell’den Milli Dayanışma Kampanyası’na dev destek Ekonomi
Koç Holding ve Turkcell'den Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek
KOBİ’lere yönelik kredi üst limiti 10 kat artırıldı Ekonomi
KOBİ'lere yönelik kredi üst limiti 10 kat artırıldı
Araç sahipleri dikkat! Muayene süreleri ertelendi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Muayene süreleri ertelendi
Elektrik ve doğal gaz faturaları için 3 ay boyunca sayaç okunmayacak Ekonomi
Elektrik ve doğal gaz faturaları için 3 ay boyunca sayaç okunmayacak
Tartışma yaratan yoğunluk görüntüleri sonrası PTT şubelerini kapattı Ekonomi
Tartışma yaratan yoğunluk görüntüleri sonrası PTT şubelerini kapattı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

10:56: KVKK'den Covid-19'la mücadele sürecinde bilinmesi gerekenler - Ekonomi 10:56: Martta zam şampiyonu sivri biber oldu - Ekonomi 10:52: 11. İstişare Kurulu, Bakan Pekcan başkanlığında toplandı - Ekonomi 10:52: 'un Dijital Tarım İstasyonu uygulamasıyla tarla uzaktan takip edilebiliyor - Ekonomi 10:52: Fiyat artışları (4) - Ekonomi 10:40: Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum - Ekonomi 10:30: Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 10:00: Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı - Ekonomi 09:26: Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı - Ekonomi 09:18: Koronavirüs nedeniyle kapılar kapatılınca 40 bin yabancı çay işçisi gelemiyor! 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak - Ekonomi 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak - Haber