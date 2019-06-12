Konut kredisi faiz oranları düşüşe mi geçti ?

31 Mart yerel seçimler öncesinde yükseliş gösteren dolar kuru ve kuru engellemek için TCMB'nin uyguladığı ek önlemler bankaların bankaların konut kredisi faiz oranlarında yaşanan 5 aylık düşüş hareketini tersine çevirdi. Son 11 haftalık süreçte döviz kurunda yaşanan yükselişler ve müdahale için yapılan uygulamalarla bankaların konut kredisi faiz oranlarını peş peşe arttırmasına neden oldu. Konut kredisi faiz oranları ortalaması 11 haftada 28 puan yükseldi.

Piyasaların kapalı olduğu bayram tatilinde yukarı yönlü ivme yakalayan TL hafta boyunca kazancına devam etti. Hafta içinde Borsa 94.5 puana kadar yükselirken dolar da 6.66' ya kadar geriledi.

Piyasalarda yaşanan olumu göstergelerin ardından bankaların konut kredisi faiz oranları da gerilemeye başladı. Dün kampanyalı konut kredisi kapsamında ICBC Bank ve Akbank konut kredisi faiz oranlarını düşürdü. Bankaların konut kredisi faiz oranları ortalaması %2.12' ye geriledi. İndirimlerin ardından ICBC'nin kampanyalı konut kredisi faizi 100.000 TL üzeri kullandırımlarında Ziraat Bankası ve HalkBank ile aynı seviyeye ulaştı.

Konut kredisi faiz oranlarının durumu için saat 14.00'da açıklanması beklenen TCMB Para Politikası Faizleri takip edilecek. Merkez Bankası'nın politika faizlerini sabit tutması beklensede indirim olabileceğine dair görüşlerde mecvut. Faiz indirimi gerçekleşmesi halinde bankaların likidite maliyetleri azalacak olsa da indirimin faiz indiriminin döviz kurunu arttırma riski bulunuyor.

KrediPazari.com'un araştırmalarına göre TCMB'nin politika faizi kararının öncesinde bankalarda görülen en düşük konut kredisi faiz oranı seviyesi 100.000 TL'ye kadar kullandırımlar için %1.55 olarak uygulanıyor. 100.000 TL üzerinde ise en düşük faiz oranı seviyesi üç bankada da %1.65 seviyesinde.

Kaynak: Bültenler