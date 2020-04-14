Konut kredisi faiz oranları nedir? Devlet bankası kredi faiz oranları kaç? Özel bankaların kredi faiz oranları nedir? Nisan ayı kredi faiz oranları!

Nisan ayı faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle ev sahibi olmak üsteyen vatandaşlar devlet ve özel bankaların konut faiz oranlarını araştırıyor. Corona virüs döneminde bankaların faiz oranlarında düşüş yaşanması ve vatandaşa destek sağlanması amacıyla kredi faiz oranları düşürüldü. Peki bankaların faiz oranları kaç?

KATILIM BANKALARI KONUT FİNANSMANI KAR PAYI ORANLARI

Türkiye Finans Katılım Bankası Nisan ayı güncel oranı yüzde 0.93

Albaraka Türk Katılım Bankası Nisan ayı güncel oranı yüzde 0.90

Ziraat Katılım Bankası konut Nisan ayı güncel oran yüzde 0.94

KONUT KREDİSİ NİSANS 2020 FİYATLARI

DEVLET BANKALARI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası ikici el konut kredisi faiz oranı yüzde 0.94

Vakıfbank ikici el konut kredisi faiz oranı yüzde 0.93

Halkbank ikici el konut kredisi faiz oranı yüzde 0.94

ÖZEL BANKALARIN KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

İş Bankası konut kredisi Nisan ayı faiz oranı yüzde 0.95

Alternatif Bank konut kredisi Nisan ayı faiz oranı yüzde 0.98

İNG Bank konut kredisi Nisan ayı faiz yüzde 0.99

Yapı kredisi Bankası konut kredisi Nisan ayı faiz oranı yüzde 0.99

Akbank konut kredisi Nisan ayı faiz oranı yüzde 0.99

TEB konut kredisi Nisan ayı faiz oranı yüzde 0.99