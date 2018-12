Konut Kredisi Faizlerinin Düşmesine 'Altın Gibi Kampanya' ile Destek

Kaynak: İHA

KONUTDER'in konut kredisi faizlerinin aşağı çekilmesi çağrısına Ziraat Bankası 'nın olumlu yanıt vermesiyle birlikte Sur Yapı, İstanbul ve Antalya 'daki toplam 16 projesinde, ev sahibi olmak isteyenlere 'Altın gibi' kampanya ile destek olacağını duyurdu.15 Ocak tarihine kadar geçerli olan kampanya firmanın İstanbul ve Antalya'daki toplam 16 projesinde yer alan tüm konut, dükkan ve ofisleri kapsıyor. Stoklarla sınırlı olan kampanya kapsamında müşterilere, daha önceki faiz oranlarından oluşan maliyetlerin yansıtılmayarak uygun fiyat seçeneklerinin sunulacağı açıklandı.İstanbul projelerinde her 100 bin TL için 30 bin TL indirimKampanya kapsamında ara ödemelerini peşin yapacak müşteriler için de indirim imkanı sunuluyor. 12, 24 ve 36'ıncı aylarda ara ödemelerini birinci gününde yapan müşteriler, peşin ödedikleri her 100 bin TL için 30 bin TL ekstra indirim alacaklar. Ayrıca tamamı peşin ödemelerde ise yüzde 30 indirim imkanı alacaklar.İstanbul'daki 15 projeye özel fırsatlarFirmanın İstanbul'daki projelerden konut satın almak isteyenler yüzde 5 peşinat, 3 ay sonra yüzde 10 ara ödeme, 3 yıl içinde her yıla yüzde 10'luk ara ödemeler ve kalan tutara yüzde 0.98'lik kredi faiz oranı avantajlarından yararlanabilecek. Yapılan açıklamada İstanbul'daki projelerin yanı sıra, firmanın Kepez-Santral bölgesinde hayata geçirdiği Antalya Projesi'nden de cazip ödeme imkanlarıyla konut, ofis ve dükkan satın alınabileceği bildirildi. Mega projeyi tercih edenlerin, yüzde 15 peşinat, 3 yıl için her yıla yüzde 10'luk ara ödemeler, kalan tutara 120 ay vadeli, yüzde 0.98 faiz oranıyla 1.350 TL'den başlayan taksitlerle ödeme seçeneklerinden yararlanılabileceği açıklandı."Ekonomimiz için olumlu bir adım"Başlattıkları kampanya ile hem Türkiye ekonomisine hem de sektöre canlılık getirmeyi amaçladıklarını dile getiren Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, yönetim kurulu başkanı olduğu KONUTDER'in uzun süredir dile getirdiği, konut kredi faiz oranlarının psikolojik sınır olan yüzde 1'in altına çekilmesi yönündeki talebine diğer kamu ve özel sektör bankalarının da olumlu yanıt vermesini beklediklerini vurguladı.Maliyetler eklenmediKonut maliyetlerinin yüzde 40 civarında artmasına rağmen fiyatlara yansıtılmadığını belirten Elmas, "Gayrimenkul sektörü olarak fedakarlığa devam ediyoruz. Uzun uğraşlardan sonra konut alıcısına tarihi bir fırsat daha sunuyoruz. Vatandaşlarımızın ve konut yatırımcılarının bu fırsatlardan yararlanmasını öneriyoruz" dedi. - İSTANBUL