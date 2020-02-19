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Konut metrekare fiyatları 2019'da tarihi zirvesini gördü

Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

19.02.2020 17:35 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:35Konut metrekare fiyatları 2019'da tarihi zirvesini gördü
genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı, 2019 itibarıyla 2 bin 930 liraya yükselerek, tüm zamanların zirvesini gördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı 2018'in ekim ayından geçen yılın mart ayına kadar geriledi. 2019'un nisan ayıyla birlikte yükselişe geçen metrekare fiyatı, 9 aydır artışını sürdürüyor. Ortalama metrekare fiyatı 2018 sonunda 2 bin 848 lira iken, geçen yıl sonuna yüzde 2,9'luk artışla 2 bin 930 liraya yükseldi.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye, TCMB, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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