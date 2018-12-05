Konut Projelerine Youtube'da Yakın Markaj!

Doğan Grubu bünyesindeki Hürriyet Emlak ve uluslararası gayrimenkul teknoloji şirketi Homsters işbirliğiyle faaliyet gösteren Hürriyet Emlak Projeland, YouTube kanalı açtı. Kanal, tüketicilere bilgisayarları veya akıllı cihazları aracılığıyla 7/24 zaman ve mekan bağımsız konut projelerini izleme imkanı sunuyor. Böylece konut alıcıları projeleri detaylı bir şekilde tanıtan videolar sayesinde, birebir gezip görmüşçesine satın almayı planladıkları projeler hakkında fikir sahibi oluyor.

Teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte mobil akıllı cihazların hayatımıza getirdiği kolaylık ve hız tüketici davranışlarını da etkiliyor. Araştırmalara göre, Türkiye'de 54.3 milyon internet kullanıcısı mevcut ve insanlar günlük ortalama 7 saatini internette geçiriyor. Dijitalleşmeyle birlikte artık konut ararken zaman kaybı yaşamamak için öncelikle internetten araştırıp edindikleri bilgiler doğrultusunda projeleri yerinde görüp incelemek istiyor. Böylece dijital dünyanın sağlamış olduğu maliyet avantajı ve hızlı ulaşımla hem konut alıcılarının hem de konut üreticilerinin hayatı kolaylaşmış oluyor.

Dijitalleşmiş bir tüketici profili ile karşı karşıyaya olunduğunu vurgulayan Hürriyet Emlak Projeland CMO'su Maria Ren, "Gayrimenkulde hem arz, hem talep tarafında hızlı bir şekilde dijitale kayış gözleniyor. Hem çağa ayak uydurabilmek hem de dijital pazarlamada başarılı olabilmek için teknolojik gelişmelerin yakından takip edilerek uygulanması gerektiğine inanıyoruz, bu nedenle de dijital konut pazarlama alanında bir ilki gerçekleştirerek Hürriyet Emlak Projeland olarak YouTube kanalımızı açtık ve tüketicilere hizmet vermeye başladık" dedi.

Ren, "Dünyanın en büyük 2. arama motoru olan YouTube, 2015 yılı sonrasına baktığımızda Türkiye'de televizyon kanallarını da geçerek en çok izlenilen kanal olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de 45 milyon YouTube kullanıcısı bulunuyor. Kullanıcıların yüzde 72'si televizyon izlerken artık YouTube kullanıyor. 16-24 yaş grubunun yüzde 72'si YouTube kullanırken, 35-44 yaş aralığında ise bu oran yüzde 75'e yükseliyor. YouTube'u kullanıcıların yüzde 69'u ise öğrenmek ve bilgi edinmek, yüzde 23'ü ise ürün araştırmak için kullanıyor. Her sektörün ihtiyaçlarına yönelik olarak dijital platformlarda yer almamak artık kaçınılmaz. Başarılı bir pazarlama stratejisi için artık geleneksel pazarlama uygulamaları yerine dijitalde neler yapabileceğimize yöneldik. Doğan Grubu bünyesindeki Hürriyet Emlak ve uluslararası gayrimenkul teknoloji firması Homsters işbirliğiyle faaliyet gösteren Hürriyet Emlak Projeland olarak sosyal mecraları etkin bir şekilde kullanabilmek için dijital mecrayı yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

Haftada 2 video yayında

Maria Ren, YouTube kanalının sektöre getirdiği yeniliklere ilişkin şunları söyledi:

"Dijital konut satış platformları arasında Hürriyet Emlak Projeland olarak YouTube kanalımız ile sıfır konut projelerinde ilk kez bu kadar detaylı video içeriği üretmenin gururunu yaşıyoruz. Her perşembe günü konut projelerini inceleme, pazar günleri ise lifestyle, insanların izlerken hem eğlenerek keyif aldığı hem de fikir alabilecekleri videolar ya da röportajlar yayınlıyoruz.

Projeland olarak sadece röportaj ya da örnek daire çekimi gerçekleştirmiyoruz. Videolarımızı çok detaylı olarak hazırlıyoruz. Daha önce hiçbir yerde yapılmayan ses ve hava kalite ölçümünden, konutların metrekarelerine, daire tiplerinden fiyatlarına, kat planlarından sosyal tesislerine, ulaşım ve konum bilgilerine, aidat ücretlerinden örnek daire turlarına kadar zengin içerikler üretiyoruz. Videolarda bir konut projesinde yaşanan hayatı en ince detaylarına kadar deneyimleyerek gösteriyoruz. Henüz tamamlanmamış projelerde ise ev alanlar için öngörülen her şeyi paylaşıyoruz. Böylece konut alıcılarına projeyi yerinde gidip görmeden önce vakit kaybı yaşamadan fikir sahibi olmalarında etkili oluyoruz. Oldukça ilgi gören videolarımızla abone sayımız her geçen gün artıyor"