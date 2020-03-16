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Konut satışları şubatta aylık yüzde 51,4 arttı

Türkiye genelinde konut satışları, şubat ayında aylık yüzde 51,4 arttı ve 118 bin 574 olarak gerçekleşti.

16.03.2020 10:35 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:35
Konut satışları şubatta aylık yüzde 51,4 arttı
Türkiye genelinde konut satışları, şubat ayında aylık yüzde 51,4 arttı ve 118 bin 574 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Türkiye, Ekonomi

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