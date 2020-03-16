Konut satışları şubatta aylık yüzde 51,4 arttı
Türkiye genelinde konut satışları, şubat ayında aylık yüzde 51,4 arttı ve 118 bin 574 olarak gerçekleşti.
16.03.2020 10:35 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:35
Türkiye genelinde konut satışları, şubat ayında aylık yüzde 51,4 arttı ve 118 bin 574 olarak gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com
Manşet
Haberler
Ekonomi
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Ekonomi
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
Ekonomi
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Ekonomi
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Ekonomi
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Ekonomi
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Ekonomi
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
Ekonomi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi