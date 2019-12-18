Konut satışlarında büyük artış!

Konut kredisi faizlerinin yüzde 1'in altını görmesiyle büyük bir atak yapan konut satışları, yılın son ayına da hızlı girdi. Türkiye genelinde Kasım ayında 138 bin 372 konut satışı gerçekleştirildi. Kasım'da satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,4 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Kasım ayına ilişkin konut satış istatistikleri, Ağustos'tan bu yana kademe kademe düşen bankaların konut kredisi faiz oranının etkisini de gösteriyor.

1 Ağustos'ta kamu bankaları, konut kredisi faiz oranını yüzde 0,99'a çekmişti. Özel bankalarda yüzde 1,35'in üzerinde olan konut kredisi faizleri ise özellikle ekim itibariyle yüzde 0,98'i gördü.

2018 Ocak - Kasım döneminde satılan toplam konut sayısı 1 milyon 238 bin 553 olurken; 269 bin 672 adedi ipotekli, 968 bin 881 adedi ise diğer satış türüyle alıcı bulmuştu. 2019 Ocak - Kasım döneminde satılan 1 milyon 146 bin 655 adet konutun 282 bin 230'u ipotekli, 864 bin 425'i ise diğer satış türüyle alıcı buldu.

İNDİRİMDE SON GÜNLER

Gayrimenkul satışlarını artıran bir diğer önemli etken ise yıl sonuna kadar devam edecek KDV ve tapu harcı indirimleri oluyor. Pek çok tüketici bu fırsatlardan faydalanmaya çalışıyor. Konut satışlarında yüzde 4 olan tapu harcı yüzde 3'e, 150 metrekareden büyük konutlarda yüzde 18 olan KDV yüzde 8 olarak uygulanıyor.

Bu dönemde bir taraftan ihtiyaç için alımlar öne çıkarken, diğer taraftan ise konut yatırımcıları da yeniden sektöre döndü. 2019'a yüksek seviyelerden devam eden mevduat faizi nedeniyle konut yatırımı yerine TL ve döviz mevduatına yatırım yapmayı tercih edenler, son birkaç aydır mevduat faizindeki düşüşle birlikte yeniden konut yatırımı yapmaya başladı.

100 BİN KONUTA E-DEVLET KAPISI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle başlatılan '81 ilde 100 bin sosyal konut' projesine başvurular pazartesi günü başladı. İlk gün 17 bin 506 kişinin konut sahibi olmak için talep verdiği projede başvurular 15 Ocak'a kadar Ziraat Bankası'na yapılabiliyor. Başvurulara dün itibariyle 'e-devlet' kolaylığı da getirildi. Buna göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) internet sitesinden yayınladığı proje bilgilerine 'e-devlet' üzerinden başvuru butonu da ekledi.

"EKONOMİYE, İSTİHDAMA KATKISI POZİTİF OLACAK"

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, bekleyen büyük bir talebin harekete geçtiğini belirtirken, konut satışlarının son 4 aydır ivme kaybetmeden tam hızıyla gittiğini söyledi.

Elmas, "Sektör açısından da 4 - 5 ayda, senenin ilk yarısındaki kaybı telafi etme fırsatı verdi. Ekonomiye, istihdama katkısı da pozitif olacak. Ayda 140 bin adet bandına ulaştık. Bu, önemli bir veri. Yabancıda ise aylık 4 bin adet konut satışı devam ediyor. Döviz kazandırmaya da devam ediyoruz" diye konuştu.

BANKA KREDİLİ SATIŞ YÜZDE 725 ARTTI

Kasım ayında en büyük artış 'ipotekli satış' olarak bilinen banka kredili satışlarda oldu. Son 3 aydır konut kredisi faizlerindeki gevşemeyle birlikte yükselen ipotekli satışlar kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 724,8 arttı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 31,7 olarak belirlendi. Kasım'da ilk defa satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 arttı. İkinci el konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 83,3 artarak 89 bin 463 oldu.

İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, ipotekli konut satışlarının toplam satışlar içindeki payının, yılın ilk yarısında aylık bazda yüzde 10 seviyelerine kadar gerilerken, ikinci yarıda aylık bazda yüzde 34 seviyelerine yükseldiğini hatırlattı. Durbakayım, "Yüzde 1'in altına gerileyen faiz oranlarının olumlu etkisi kendini gösterdi ve ilk yarıda yaşanan kayıp telafi ediliyor" dedi.

YABANCIYA SATIŞTA 11 AYDA REKOR

Yabancılara yapılan konut satışları, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.6 azalarak 3 bin 988 oldu. 11 aylık yabancıya satış toplamı 40 bin 185 olarak gerçekleşti. Bu sayede 2018 toplamında 40 bin 44 adet olan yabancıya konut satışı rekoru, 2019'un 11 ayında kırılmış oldu. (Milliyet)