Konut satışlarındaki rekor sektördeki beklentileri artırdı



İpotekli konut satışları



Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2015

33.178

36.952

45.315

46.063

40.086

40.503

30.754

36.021

28.684

27.996

28.553

40.283

2016

26.584

30.455

38.822

33.429

35.423

36.371

23.756

36.458

42.083

48.110

48.941

49.076

2017

35.993

38.676

50.424

43.334

41.738

35.210

38.575

38.743

40.534

38.593

37.250

34.029

2018

28.678

27.916

32.786

27.912

36.865

47.648

30.405

12.743

11.330

8.065

5.324

7.148

2019

6.537

8.890

22.762

22.461

14.916

7.319

13.064

34.148

57.811









ERHAN CİHAN ÜNAL/MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile başlayan ve kamu bankalarıyla devam eden faiz indirimleri sonrası eylül ayında ipotekli konut satışlarında 57 bin 811 adetle son 5 yılın rekorunun kırılması, sektörde yeni beklentileri de beraberinde getirdi.Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konut kredisi faizlerinin düşmesiyle hareketlenen konut satışlarında artışın devam etmesini beklediklerini söyledi.Taylan, "Temmuz sonunda başlayan bu ivme ekim ayında da devam ediyor. Konut satışlarının artmasıyla konut piyasası ve müteahhitler nefes aldı. Müteahhitler inşaat yapamıyordu, şimdi tekrar yeni yeni üretime başlıyorlar." dedi.Alt ve orta gelir grubundaki vatandaşların birkaç yıldır konut alamadığını belirten Taylan, kullanılan konut kredilerinin genelde 150 bin lirayla 400 bin lira arasında olduğunu bildirdi.Taylan, inşaat sektörünün yaklaşık 250 iş kolunu hareketlendiren bir sektör olduğuna dikkati çekerek, inşaat malzemecisi ve emlak danışmanlığı gibi birçok sektörün de canlandığını dile getirdi.Konut kredisi faiz oranlarının biraz daha düşmesinin konuşulduğunu vurgulayan Taylan, bugünkü oranların bile çok cazip olduğunu kaydetti.İpotekli konut satışlarında rekorTCMB'nin 425 baz puanlık faiz indirimine gittiği temmuz ayında ipotekli konut satışları 13 bin 64 seviyesinde bulunuyordu. Faiz indiriminin ardından, kamu bankaları başta olmak üzere birçok banka ağustos başında konut faizlerini düşürdü. Faizlerdeki gerileme konut satışlarında hareketliliği de beraberinde getirdi. Bu durum, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan konut satışlarına da yansıdı.Türkiye genelinde konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artarak 146 bin 903'ü buldu. En yüksek artış ise ipotekli konut satışlarında oldu.Ağustos ayında 34 bin 148 ipotekli konut satışı gerçekleşirken, eylül ayında rakam 57 bin 811'e yükseldi. Böylece, ipotekli konut satışlarında son 5 yılın rekoru kırıldı. Geçen yılın eylül ayında 11 bin 330 ipotekli konut satılmıştı. Yıllık bazda incelendiğinde geçen yılın eylül ayına göre ipotekli konut satışlarında yüzde 410,2'lik artış göze çarptı.TÜİK verilerine göre, son 5 yıla ilişkin aylık bazda ipotekli konut satışları şöyle: