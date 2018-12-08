Konutların İhalesi Yapıldı

Bayburt Aydıntepe
Belediyesi tarafından yaptırılan konut ve dükkanların ihalesi yapıldı.
Aydıntepe İlçesinde18 adet 2+1, 8 adet 3+1 ve 6 adet dükkandan oluşun konut ve dükkan ihalesi Aydıntepe Belediyesi Meclis salonunda yapıldı.
Belediye konutlarımızın ihalesini bugün itibariyle yapmış olduklarını belirten Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk
, ihaleye katılarak konutları alan vatandaşlara yeni yuvalarının hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. - BAYBURT
Bayburt,Aydıntepe
08 Aralık 2018 Cumartesi 13:15