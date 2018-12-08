08 Aralık 2018, 13:15
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Konutların İhalesi Yapıldı

Konutların İhalesi Yapıldı

Bayburt Aydıntepe Belediyesi tarafından yaptırılan konut ve dükkanların ihalesi yapıldı.

Bayburt Aydıntepe Belediyesi tarafından yaptırılan konut ve dükkanların ihalesi yapıldı.

Aydıntepe İlçesinde18 adet 2+1, 8 adet 3+1 ve 6 adet dükkandan oluşun konut ve dükkan ihalesi Aydıntepe Belediyesi Meclis salonunda yapıldı.

Belediye konutlarımızın ihalesini bugün itibariyle yapmış olduklarını belirten Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, ihaleye katılarak konutları alan vatandaşlara yeni yuvalarının hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. - BAYBURT Bayburt,Aydıntepe
08 Aralık 2018 Cumartesi 13:15