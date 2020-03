Konutta ilk alan hep kazanıyor

DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, son 10-20 yılda Türkiye'de en çok gayrimenkul yatırımcısının kazandığını belirterek, özellikle projelerin ilk satışlarında yatırım yapanların her zaman kazançlı çıktığını bildirdi.Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, gayrimenkul sektörünün, düşen konut kredi faizleri ve ekonomideki canlanmanın verdiği moralle yeni bir yatırım hamlesine hazırlandığını aktardı.Bu yıl Çekmeköy ve Nişantaşı projelerine başlayacaklarını kaydeden Yılmaz, "Sıfır konutta faizler şu an yüzde 0,79'lara indi. Biz faizdeki bu rakamları 2013'lerde görüyorduk. Ekonomi yönetimi adeta sihirli dokunuşlara imza attı. Bu anlamda bakanımız Berat Albayrak başta olmak üzere, ekonomi yönetimine ve özellikle kamu bankalarına çok teşekkür ediyorum. Kusursuz yönetilen bir süreç yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.Emlak Konut GYO tarafından ihaleye çıkarılan Nişantaşı ve Çekmeköy arazileri için 2,9 milyar liralık teklif verdiklerini ve ihaleyi kendilerinin kazandığını anımsatan Yılmaz, bu ay içerisinde Çekmeköy'de satışlara başlayacaklarını, Nişantaşı'nın lansmanına da 2020 yılı içerisinde çıkacaklarını anlattı.Üç projede teslimler başlıyorZiya Yılmaz, Validebağ ve Teras Kule projelerinin teslimlerine gelecek günlerde başlayacaklarını belirterek, şu bilgileri verdi:"Markalı konut sektöründe yatırıma başlamaktan daha önemlisi vaktinde teslim etmek. Validebağ ve Teras Kule'nin haricinde İstanbul dışındaki ilk projemiz olan DAP İzmir'i önümüzdeki yıl teslim etmiş olacağız. Dolayısıyla elimizde devam eden proje kalmıyor. Çekmeköy yatırımımıza da bu enerjiyle başlıyoruz. Çekmeköy ve Nişantaşı projeleriyle dünya birinciliği ödülü alacağız. Bu iki proje konusunda bu kadar da iddialıyız."Yılmaz, Çekmeköy projesinin sektöre yeni bir dinamizm getireceğini kaydederek, Anadolu yakasında orman içine konumlandırılmış bu kadar büyük bir arazi bulunmadığını, üç aydır ön talep toplama süreci içinde olduklarını, şu ana kadar 44 bin talep topladıklarını bildirdi.Türkiye'de son dönemde yaşanan depremler nedeniyle bina güvenliğinin yeniden gündeme taşındığını aktaran Yılmaz, deprem güvenliğinin araziden başladığını, Çekmeköy'ün İstanbul'un en güvenli bölgelerinden olduğunu anlattı.Yılmaz, "Çekmeköy, deprem endişeleri yüzünden sürekli gelişen bir bölge. Bu anlamda çok doğru bir bölgede çok doğru bir projeye başlamış olacağız. Projeyi geliştirirken İskandinav evlerinden ilham aldık. Maksimum 6 katlı değişik ünitelerden oluşacak örnek bir projeye imza atıyoruz." ifadelerini kullandı.Çekmeköy ulaşım ve eğitim üssüDAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Çekmeköy'ün, son yıllarda İstanbul'un en iyi okullarının toplandığı bölge olarak dikkati çektiğini belirterek, şu bilgileri verdi:"Aynı zamanda ormanlarla çevrelenmiş yemyeşil doğası ve geniş mesire alanlarıyla adeta şehrin saklı bir cenneti. İlçede aynı zamanda kişi başına yaklaşık 2 basketbol sahası kadar yeşil alan düşüyor. Geniş orman alanı ve seyrek nüfusuyla kişi başına düşen orman alanı miktarı en yüksek olan ilçelerin başında geliyor.Burası İstanbul'un eğitim üssü. Özellikle beyaz yakalı nüfus, hem çocuklarının eğitimi hem deprem güvenliği hem de ulaşım avantajı nedeniyle Çekmeköy'ü tercih ediyor. Beykoz, Kartal, Pendik üçgenini alırsanız Çekmeköy tam ortada. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de tam ortasında bir konuma sahip. Ayrıca her iki havalimanının kavşaklarının tam merkezinde.""İlk alan her zaman kazandı"Ziya Yılmaz, konuta yatırımın orta ve uzun vadede yüksek getirilere imza attığını kaydederek, son 10-20 yıla bakıldığında Türkiye'de en çok gayrimenkulün kazandırdığını bildirdi.Metrekaresi 4 bin liradan satışa çıktıkları İstmarina'da son rakamların 14-17 bin TL aralığında olduğunu aktaran Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:"Yani ilk alanlar yüzde 325 kazançlı çıktı. Teras Kule'de ise satış fiyatı 5 bin liradan başlamıştı. Bu projede de şu anki fiyatlar 12 ila 13 bin TL seviyelerinde. En başta bu projeden konut alanlar, şimdi yatırımlarını ikiye katlamış durumda. DAP İzmir'de ise metrekare satış fiyatı 4 bin 200 liradan başlamıştı. Şu an 10-11 bin TL bandında seyrediyor. Adam Kule'de ise 4 bin liradan 11 bin lira seviyesine yükseldi. Bu tablo net olarak şunu gösteriyor; ilk alan her zaman kazanıyor.Bu anlamda Çekmeköy projesi de yüksek prim potansiyeli barındırıyor. Bizim kafamızdaki ilk düşünce 10 bin TL'nin üzerinde bir rakamla satışa çıkmaktı. Fakat lansmana özel bir sürpriz yapmaya karar verdik. 10 bin TL'nin altında bir rakamla satışa çıkacağız. Bitiş rakamları ise 16 bin TL'leri bulacak.""Konutta stoklar eridi"DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, gayrimenkul sektörünün en popüler tartışmalarından birisinin de "stok" olduğunu belirterek, son iki yılda yeni proje geliştirilemediğini, yeni alınan ruhsatlarda büyük düşüş olduğunu, bu sayede de stok anlamında ciddi bir dengelenme süreci yaşandığını anlattı.Yılmaz, "2021'in 6. ayından sonra konut stoku öyle bir noktaya gelecek ki tüketici konut almak istese dahi kendine uygun niteliklisini bulmakta zorlanacak. Önümüzdeki dönemde uygun fiyatlı, nitelikli konut bulmak mümkün olmayacak." ifadelerini kullandı.İnşaat maliyetlerindeki artıştan bahseden Yılmaz, konut alım için en uygun dönemlerin yaşandığını bildirdi.