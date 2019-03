Konutta İlk Alan Yüzde 325 Karlı Çıktı"

Kaynak: DHA

DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz , konuta yatırımın orta ve uzun vadede yüksek getirilere imza attığını belirterek, "Son dönemde gerçekleştirdiğimiz bazı projelerden örnek verirsek ilk alanlar yüzde 325 kazançlı çıktı" dedi.Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, DAP Yapı'nın İstanbul dışında hayata geçirdiği ilk yatırım olan DAP İzmir projesinde kaba inşaat tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. DAP İzmir projesinde yer alan iki kulede kaba inşaatın sonuna yaklaştığını ifade eden DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, projenin ayda 10 kat eklenerek yükseldiğini söyledi."İZMİR'İN EN GÜVENLİ BİNASINI YAPMAK İSTEDİK"Deprem güvenliği adına son derece önemli bir işe imza attıklarını söyleyen Ziya Yılmaz, "Herkes İstanbul depreminden bahsediyor ama İzmir, kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına tamamen birinci derece deprem bölgesinde. Biz nasıl İstanbul'daki projelerimizde önce güvenlik diyorsak, İzmir'de de aynı ciddiyetle hareket ediyoruz. Bu tarz projelerde 20 metrelik temel derinliği makul ve güvenilir kabul edilir. Ama İzmir'in en güvenli binasını yapmak istedik ve 61 metre kadar derine inmeyi başardık. Yani bir bina ölçüsü olarak 21 kat yerin üstüne yapacağımıza o 21 kat kadar mesafeyi yerin altına indirdik. Temeli attık, otoparkı da yerin altına çektik. Bu sayede de yer üstünde otopark olarak ayırdığımız bölgeyi peyzaj ve çocuk alanı gibi sosyal yaşam alanlarına dönüştürüyoruz. Kısacası İzmir'e yakışanı yaptık" diye konuştu.DAP İZMİR'İ DE ERKEN TESLİM EDECEĞİZYılmaz, DAP İzmir proje şantiyesindeki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğümü kaydederek, "Kaba inşaatı Ağustos 2019'da bitireceğiz. Şu an ayda 10 kat 10 kat eklenerek projemiz yükseliyor. Projedeki teslim tarihini Aralık 2020 diye açıklamıştık. Ancak teslim tarihini bir DAP geleneği olarak erkene çekiyoruz. Daha önceki projelerimizde yaptığımız gibi, DAP İzmir'i de erken teslim etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı."İKİ YILDA 4 BİB 600 KONUT TESLİM ETTİK"DAP olarak bu anlamda iş bitirme becerileri, erken teslimleri ve stratejik projeleri ile sektöre örnek olduklarına vurgu yapan Ziya Yılmaz, "Sadece son 2 yılda 4 bin 600'ün üzerinde ev teslimi gerçekleştirdik. Bu en az inşaat süreci kadar kıymetli, özenli bir konu" değerlendirmesinde bulundu. Ziya Yılmaz, 2019'un ilk yarısında da Validebağ ve Teras Kule projelerini teslim edeceklerini, bir sonraki teslimlerin ise Dap İzmir olacağını vurguladı.İLK ALAN HER ZAMAN KAZANIYORKonuta yatırımın orta ve uzun vadede yüksek getirilere imza attığını da söyleyen Ziya Yılmaz, şunları anlattı:"Son 10, 20 yıla baktığınızda Türkiye 'de gayrimenkulün kazandırdığını hiçbir yatırım kazandıramadı. Son dönemde gerçekleştirdiğimiz bazı projelere bir bakalım. İstmarina'da metrekaresi 4 bin TL'den satışa çıkmıştık. Projenin son bağımsız birimlerini metrekare bedeli 14-17 bin TL aralığında verdik. Yani ilk alanlar yüzde 325 kazançlı çıktı. Teras Kule'de ise satış fiyatı 5 bin liradan başlamıştı. Halihazırda bu projede de şu anki fiyatlar 9 bin 500 liraya yükseldi. En başta bu projeden konut alanlar, şimdi yatırımlarını ikiye katlamış durumda. DAP İzmir'de ise metrekare satış fiyatı 4 bin 200 liradan başlamıştı. Şu an 8 bin 300 lira bandında seyrediyor. Daha bir yıl olmadan prim değeri ikiye katlanmış durumda. Adam Kule'de ise konutların metrekaresi 4 bin liradan satışa sunulmuştu. Şu an 11 bin lira seviyesine yükselmiş durumda. Yatırım yapanlar yıl bitmeden kazançlarını 3'e katlayacak öngörüsü hakim." - İstanbul