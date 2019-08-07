Konutta yeni kampanya: Faizler yüzde 0,69'a çekildi

Sur Yapı, hem ev almak isteyenlere hem de gayrimenkul yatırımcılarına güven ve moral aşılamak amaçlı yeni bir kampanya yaptığını duyurdu. Antalya projesinde geçerli kampanya kapsamında konut kredi faizlerinin kamu bankalarının açıkladığı orandan daha da aşağıya, yüzde 0,69'a çekildiği ifade edildi.

Konut kredi faizlerinin düşmesiyle gayrimenkul sektöründe oluşan iyimser beklenti sektörü harekete geçirdi. Bu kapsamda Sur Yapı, hem ev almak isteyenlere hem de gayrimenkul yatırımcılarına güven ve moral aşılamak amaçlı yeni bir kampanya yaptığını duyurdu.

Kepez'de inşa edilen Sur Yapı Antalya Projesi'nde geçerli yeni kampanya dahilinde konut kredi faizleri kamu bankalarının açıkladığı orandan daha da aşağıya, yüzde 0,69'a çekildi. Peşinatın sıfırlandığı kampanyada ev sahibi olmak isteyenler için 180 ay sabit taksitle, ödemelerin 1 yıl sonra 1+1 dairelerde bin 200, 2+1'lerde 2 bin, 3+1'lerde ise 3 bin liradan başlayacağı kaydedildi. Tamamı peşin ödemelerde ise yüzde 15 indirim uygulandığı açıklandı.

Konut kredilerinin düşürülmesinin sektör için önemli bir adım olduğunu dile getiren KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Elmas, "0.99'luk konut faiz indirimi, hem sektörümüze hem de Türkiye piyasasına büyük bir nefes aldırdı. Devletimiz ve kamu bankalarımızın teşvikiyle konut sektörüne büyük katkı sağlayacak bu önemli adıma bizim de kayıtsız kalmamız mümkün olamazdı. Ekonominin lokomotifi olan gayrimenkul sektörümüzün hız kazanması için fedakarlık yapmaktan, elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmedik" dedi.

ALTAN ELMAS: FARKLI GELİR GRUPLARINDAN VATANDAŞA SESLENİYORUZ

"Sur Yapı olarak Antalya projemizi kapsayan yeni bir kampanyayı hayata geçiriyoruz. Vade oranını bankaların belirlediği oranında altına çekerek 180 ayda 0,69 seviyesine getirdik. Peşinatı sıfırladık ve 1 yıl öteledik. Üstelik vade farksız tam 5 yıla böldük" diyerek açıklamalarına devam eden Altan Elmas şu ifadeleri kullandı:

"Öyle ki, 1+1 daireler bin 200 lira, 2+1 daireler 2 bin lira ve 3+1 daireler 3 bin liradan başlayan taksitlerle alınabiliyor. Bu modelde 180 ay vade uygulanırken peşinatlar 12, 24, 36, 48 ve 60'ıncı aylarda vade farksız taksitlerle ödeniyor. Bu tabloyla aslında biz tüm Türkiye'den farklı gelir grubuna sahip vatandaşımıza sesleniyoruz. Aylık taksit ödeme gücüne sahip ancak ara ödeme ya da peşinata takılan ve konuta ihtiyaç duyan kitleye sesleniyoruz. Öğretmenimizi, polisimizi, sağlık personelimizi, özel sektör çalışanlarımızı Antalya'daki projemizde Sur Yapılı olmaya davet ediyoruz."

TALEP ARTIYOR

Kampanya ile evi olmayan kimsenin kalmasını istemediklerini aynı zamanda yatırımcılara da fırsat sunduklarının altını çizen Elmas, "Nitekim kampanyamız yeni başlamasına rağmen sadece hafta sonu 3 günde satış ofisinde 600'den fazla telefon görüşmesi, 600'e yakın ziyaret ve 60 satış yaptık. Bu olumlu talebin giderek artacağını düşünüyoruz. Çünkü bu kampanya geniş bir kitleye konut edinme imkanı sunuyor. Uzun süredir bekleyen talebin kampanyamızla harekete geçeceğini düşünüyoruz" diye açıklamada bulundu.

İLK ETAPTA YILSONUNDA TESLİMLER BAŞLIYOR

Elmas son olarak, Su Yapı Antalya Projesi'nin Türkiye ve Antalya ekonomisine bugüne kadar 1,2 milyar lira katkı sağladığını belirterek, projede teslimlerin 2019 yılının aralık ayında başlamasının planlandığını açıkladı.