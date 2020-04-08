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Konvelesan plazma tedavisine başlandı

Diyarbakır'da Sağlık Bilimleri Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde konvelesan plazma tedavisine başlandı.

08.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:33
Diyarbakır 'da Sağlık Bilimleri Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde konvelesan plazma tedavisine başlandı.
Kentte, koronavirüse yakalanan bir kişinin tedavisinin ardından, hastadan alınan konvelesan plazma, yoğun bakımdaki bir hastaya aktarıldı.
Hastanede hematoloji uzmanı Prof. Dr. Cengiz Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının koronavirüs tedavisiyle ilgili belirlediği algoritmaları uyguladıklarını söyledi.
"İmmün plazma" olarak bilinen yönteme değinen Demir, şöyle konuştu:
"Tedaviyle sağlığına kavuşan hastaların vücudunda antikor oluşuyor. Bu antikoru alıp, aynı hastalıkla boğuşan, ciddi sıkıntıları olan hastalara veriyoruz. Buradaki amaç antikorun etkisini göstermesi ve hastalığın iyileşmesine katkıda bulunması. İyileşen bir hastamızın tedavisinden 14 gün sonra ilk plazmayı toplayıp, dün yoğun bakımda yatan hastamıza verdik."
Koronavirüsle dünya genelinde mücadele edildiğini vurgulayan Demir, "İyileşen hastalarımızı gördükçe hem biz rahatlıyoruz hem de toplum rahatlıyor. Buna çok seviniyoruz." ifadelerini kullandı.
Doç. Dr. Şafak Kaya da konvelesan plazmayı, kentte ilk koronavirüs teşhisi konulan ve tedavisi tamamlanan hastadan aldıklarını belirterek, "Taburcu vakalarımızı gördükçe mutlu oluyoruz. Sağlık çalışanımız için büyük motivasyon oluyor. İlk başta nasıl bir hastalıkla karşı karşıya olduğumuzu bilmiyorduk. Artık hastalığı tanıdık. Şimdi daha öz güven ve motivasyonla hizmet veriyoruz." dedi.
Sağlık personelinin çok zor şartlarda canla başla çalıştığını vurgulayan Kaya, "Mümkün mertebe hiç kimsenin dışarı çıkmamasını, evinde izole şeklide kalmasını istiyoruz. Buna dikkat edersek, süreci çok rahat atlatabileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Başhekim Yardımcısı Yenal Karakoç da hastanelerine başvuranlardan yaklaşık 80'inin taburcu edildiğini söyledi. Karakoç, koronavirüse karşı yapılan uyarıların dikkate alınmasını istedi. Konvelesan plazma tedavisine başlandı

Kaynak: AA

Etiketler: Gazi Yaşargil, Koronavirüs, Diyarbakır, Güncel
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