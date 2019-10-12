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Konya 1,5 aylık bebek, kundağındaki notla terk edildi

1,5 aylık bebek, kundağındaki notla terk edildiKonya'da 1,5 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebek, bir evin kapısının önüne terk edilmiş bulundu.

12.10.2019 09:40
1,5 aylık bebek, kundağındaki notla terk edildi
Konya'da 1,5 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebek, bir evin kapısının önüne terk edilmiş bulundu.
Merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Fındıkköy Sokak'ta oturan Şenol Tuna, saat 01.00 sıralarında evine geldiğinde, kapının önünde kundağa sarılı bir bebek buldu. Bebeği evine alan Tuna, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri bebeğinin kundağının içerisinde, İsmi Umut. Bu sizin umudunuzdur. Allah'ın size lütfu ve emanetidir. Kimliği yoktur. Kendi üzerinize çıkartın. Önce Allah'a sonra size emanettir. Bu sizin çocuğunuzdurö yazılı not buldu.
Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bebeğin tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.
Polis, bebeğin ailesinin bulmak için çalışma başlattı.
Konya 1,5 aylık bebek, kundağındaki notla terk edildi

Selçuklu, Polis, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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