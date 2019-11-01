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Konya 1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kız, apartman girişine terk edildi

1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kız, apartman girişine terk edildiKonya'da bir apartmanın giriş katında, biri kız 1,5 aylık ikiz bebekler ile 2 yaşlarında kız çocuğu, terk edilmiş bulundu.

01.11.2019 20:23
1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kız, apartman girişine terk edildi
Konya'da bir apartmanın giriş katında, biri kız 1,5 aylık ikiz bebekler ile 2 yaşlarında kız çocuğu, terk edilmiş bulundu. Hastanede tedavi altına alınan ikizler ile kız çocuğunun Suriye uyruklu olduğu tahmin ediliyor.
Merkez Karatay ilçesine bağlı, çoğunlukla Suriyeli sığınmacıların yaşadığı Şükran Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında, altlarına karton serilmiş halde ikiz bebekler ile bir kız çocuğu bulundu. Terk edilen bebekler ile çocuğu gören apartman sakinleri hemen polis ve sağlık ekiplerini aradı.
Adrese gelen sağlık görevlileri, biri kız olan ikizler ile çocuğun üzerini ve alt bezlerini değiştirdi.
Kız çocuğunun 2 yaşlarında, ikizlerin ise 1,5 aylık olduğu belirlendi.
Üşüdükleri ve aç oldukları gözlenen bebekler ve çocuk, ambulansla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Mama yedirilen ikizler ile kız çocuğunun Suriye uyruklu olduğunu değerlendiren polis, terk eden aileyi bulmak için çalışma başlattı.
Konya 1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kız, apartman girişine terk edildi

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Kaynak: DHA


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