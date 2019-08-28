1 ayda 14 evi soyan çeteyi, evde bıraktıkları ayak izleri ele verdi

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde son 1 ayda meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Son 1 ayda, 14 evden elektronik eşya ve ziynet eşyası çalan şebeke üyeleri, evde bıraktıkları ayak izlerinden yola çıkılarak, yakalandı. 1'i kadın 4 kişilik çete, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AYAK İZİ ÖRTÜŞTÜ

Polis, bir evde şüphelilerden kalan ayak izi üzerinden çalışmalarını yürüttü. Yapılan çalışma sonucu ayak izinin, poliste daha önce 'hırsızlık'tan suç kaydı bulunan Cemil S.'nin (22) ayak iziyle örtüştüğü belirlendi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cemil S.'yi gözaltına alınan polis, ayak izi çıkan ayakkabıyı da evinde buldu. Araştırmasını derinleştiren polis, Cemil S.'nin hırsızlık olaylarını Aleyna Ç. (17), Yakup Ö. (24) ve Ramazan Ç. (22) ile birlikte gerçekleştirdiğini saptadı. Ardından 3 kişi de dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Üstlerinden bir miktar uyuşturucu da çıkan 4 kişi, 14 evden televizyon, tablet ve bilgisayar gibi çeşitli elektronik eşya ve ziynet eşyası çaldıklarını kabul etti. Aleyna Ç., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, diğer 3 kişi de emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.