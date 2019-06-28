28.06.2019 17:21
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KONYA 10 bin dekar hububat ekili arazi yandı

10 bin dekar hububat ekili arazi yandıKonya'nın Ereğli ilçesinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, yaklaşık 10 bin dekarlık hububat ekili arazi küle döndü.

10 bin dekar hububat ekili arazi yandı
Konya 'nın Ereğli ilçesinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, yaklaşık 10 bin dekarlık hububat ekili arazi küle döndü.
Ereğli'nin Beyköyü ve Gökçeyazı Mahallesi arasında belirlenemeyen nedenle bir tarlada yangın çıktı. Rüzgar ve tarlalarda hububat ekili olması nedeniyle alevler hızla diğer tarlalara sıçradı. Yangını gören çiftçiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, arasöz ve iş makinesi sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu alevler söndürüldü. Yapılan ilk incelemede 10 veya 12 kişiye ait, yaklaşık 10 bin dekarlık arazinin küle döndüğü saptandı.KONYA 10 bin dekar hububat ekili arazi yandı
Kaynak: DHA
Ereğli , Konya , Güncel

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