KONYA 100 iş yerinden hırsızlık yapan çocuk, bu kez de 14 iş yerini soydu

100 iş yerinden hırsızlık yapan çocuk, bu kez de 14 iş yerini soyduKONYA'da, 6 ay içerisinde 100 adresten hırsızlık olayı gerçekleştirip, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılan 12 yaşındaki T.T.

04.06.2020 12:00 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:09
100 iş yerinden hırsızlık yapan çocuk, bu kez de 14 iş yerini soydu
KONYA'da, 6 ay içerisinde 100 adresten hırsızlık olayı gerçekleştirip, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılan 12 yaşındaki T.T., 14 farklı hırsızlık olayı daha gerçekleştirdiği tespit edilerek gözaltına alındı. T.T.'nin hırsızlık yaptığı sırada kendisini fark eden bir kişiyi bıçakla kovalaması ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Konya'da polis, son 6 ay içerisinde 100 farklı iş yerinden hırsızlık olayı gerçekleştiren T.T.'yi 12 Mayıs tarihinde gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen T.T. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde meydana gelen iş yerlerinden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin yine T.T. olduğunu tespit etti. T.T. dün sabah polis tarafından gözaltına alındı.
BIÇAK ÇEKİP KOVALADI
T.T.'nin hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği anlar güvenlik kamera görüntüleri tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tornovida kullanarak iş yerlerinin kapısını açan T.T.'nin içeri girerek paraları alması görülüyor. Selçuklu ilçesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine giren T.T.'nin, kendisini fark eden bir kişiyi ise belinden çıkardığı bıçakla kovaladığı anlar ise şaşkınlık yarattı.
EROİN ALABİLMEK İÇİN HIRSIZLIK YAPIYORMUŞ
Babası İ.T.'nin (31) de poliste hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının olduğu öğrenilen T.T.'nin, 3 yıldır eroin bağımlısı olduğu ve eroin alabilmek için hırsızlık yaptığı belirtildi. Polisteki ifadesinde hırsızlık olaylarını kabul eden T.T.'nin, uyuşturucunun etkisinde olduğu için birçok hırsızlık olayını hatırlamadığını, iş yerlerinden para çaldığını söylediği öğrenildi. Uyuşturucuyu bırakmak istediğini belirten T.T.'nin "Uyuşturucu bırakmak için tedavi olmak istiyorum ve bu konuda yardım bekliyorum."dediği öğrenildi. T.T. hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan da işlem yapılacağı öğrenildi. 'Hırsızlık, mala zarar verme, bıçakla tehdit' suçlarından 14 farklı dosyadan hakkında işlem yapılan T.T., Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilecek. KONYA 100 iş yerinden hırsızlık yapan çocuk, bu kez de 14 iş yerini soydu

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Konya, Güncel, Haber

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