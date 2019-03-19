Konya 13 Köpek, Yol Kenarında Ölü Bulundu

Kaynak: DHA

13 köpek, yol kenarında ölü bulunduKONYA'da çuval içerisinde yol kenarına bırakılan 13 ölü köpek bulundu.Olay, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde bulunan Aslım Caddesi üzerinde meydana geldi. Şahin Arık, dün akşam saatlerinde aracıyla geçerken yolun kenarında çok sayıda köpeği çuvalların yanında hareketsiz yatarken buldu. Aracından inip köpeklere bakan Arık, 13 köpeğin öldüğünü gördü. Bu olayın tam bir vahşet olduğunu söyleyen Şahin Arık, Bu bölgede çok sayıda köpek var. Bende zaman zaman onlara yiyecek veriyordum. Dün akşam geçerken gördüm. Yanlarında çuvallar vardı. Muhtemelen çuvalın içerisine konulup atılmış. Bu bir vahşet dedi.