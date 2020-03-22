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Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Almanya'dan gelen bir çiftte, 14 gün karantina kuralına uymadığı gerekçesiyle toplam 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.

22.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:20

Çin'de ortaya çıkan koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında yurt dışından gelenlerin 14 gün karantina süreci uygulamaları kararlaştırılmıştı. Konya 'nın Beyşehir ilçesinde bu kurala uymayan çifte, toplam 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.

KURALA UYMAYIP KARANTİNAYA ÇIKTI

Almanya 'dan 9 gün önce Konya'nın Beyşehir ilçesine gelen N.Ö. ve R.Ö. çifti, kendilerine havalimanında yapılan bilgilendirmeye rağmen 14 gün kuralına uymayarak alışverişe çıktı. İhbar üzerine polis ekipleri 2 gün önce N.Ö. ile R.Ö'yü alışveriş yaparken yakalayıp, kurala uymadıklarını belirterek tutanak tuttu.

TOPLAM 6 BİN 300 LİRA CEZA KESİLDİ

Polis, çifte, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 6 bin 300 lira para cezası uyguladı. Tekrarı halinde çifte, aynı cezanın kesileceği ve Türk Ceza Kanunu'nun 195 maddesinden suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

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Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı

Kaynak: DHA

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Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı
Etiketler : Beyşehir, Almanya, Konya, Ekonomi, Güncel

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