Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde Almanya'dan gelen bir çiftte, 14 gün karantina kuralına uymadığı gerekçesiyle toplam 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.
Çin'de ortaya çıkan koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında yurt dışından gelenlerin 14 gün karantina süreci uygulamaları kararlaştırılmıştı. Konya 'nın Beyşehir ilçesinde bu kurala uymayan çifte, toplam 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.
KURALA UYMAYIP KARANTİNAYA ÇIKTI
Almanya 'dan 9 gün önce Konya'nın Beyşehir ilçesine gelen N.Ö. ve R.Ö. çifti, kendilerine havalimanında yapılan bilgilendirmeye rağmen 14 gün kuralına uymayarak alışverişe çıktı. İhbar üzerine polis ekipleri 2 gün önce N.Ö. ile R.Ö'yü alışveriş yaparken yakalayıp, kurala uymadıklarını belirterek tutanak tuttu.
TOPLAM 6 BİN 300 LİRA CEZA KESİLDİ
Polis, çifte, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 6 bin 300 lira para cezası uyguladı. Tekrarı halinde çifte, aynı cezanın kesileceği ve Türk Ceza Kanunu'nun 195 maddesinden suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.
Kaynak: DHA