KONYA 180 kuş türüne ev sahipliği yapan 'Düden Gölü' kurumaya yüz tuttu

Kaynak: DHA

180 kuş türüne ev sahipliği yapan 'Düden Gölü' kurumaya yüz tuttuKONYA'nın Kulu ilçesinde, çoğu flamingo olmak üzere 180 kuş türüne ev sahipliği yapan Düden Gölü'nün, kontrolsüz sulama ve küresel ısınma nedeniyle kurumaya yüz tutması canlıların yaşam alanını daralttı. Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Murat Uludağ , kuruyama yüz tutan Düden Gölü'nün, Kızılırmak Nehri'nden yapılacak su kaynağı desteğiyle canlandırılabileceğini ve ilçenin de simgesi olan flamingoların yaşam alanlarının daha iyi konuma gelebileceğini söyledi.Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda ve yakınındaki Tuz Gölü'nün kuzeyinde yer alan, halk arasında 'Kulu Gölü' olarak da bilinen Düden Gölü, 860 kilometrekare alana sahip, kapalı ve sığ olma özelliği taşıyor. Değirmenözü Çayı olmak üzere çevresindeki küçük derelerden beslenen göl flamingo, yaz ördeği, Macar ördeği, pasbaş patka, dikkuyruk, kılıçgaga, büyük cılıbıt, Akdeniz martısı ve gülen sumru gibi 180 türden yaklaşık 42 bin kuşa ev sahipliği yapıyor. Kuşların çoğu flamingo olduğu için 'flamingo cenneti' de denilen gölün, kontrolsüz sulama ve küresel ısınma nedeniyle kurumaya yüz tutması canlıların da yaşam alanını daralttı.'YETKİLİLERİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMASI LAZIM'Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Murat Uludağ, Düden Gölü'nün göç yolu üzerinde olması nedeniyle de flamingoların ana yerleşkesinden bir tanesi olduğunu belirtti. Gölün kurumaya yüz tuttuğunu özellikle yaz aylarında su seviyesinin daha da azaldığını hatırlatan Uludağ, flamingo cenneti olan gölün kurumaması için bir an önce önlem alınması gerektiğini ifade etti. Uludağ, "Şu an flamingoların da gelmesiyle bu bölgede çok güzel ortam oluşturdu. Fakat bu ortam yaz aylarına doğru suların çekilmesiyle flamingoların da bu bölgeden kaçmasına sebep oluyor. Bu suların çekilmemesi için yetkililerin gerekli tedbirleri alması lazım. Bu değerlere sahip çıktığımız müddetçe hem Kulu'muz hem Türkiye'miz değer kazanacaktır. Biz bütün yetkililerden Düden Gölümüzün eski haline tekrar dönüştürülmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını ve gölün sürekli beslenilmesini sağlayacak projelerin üretilmesini istiyoruz" dedi.KIZILIRMAK'TAN SU DESTEĞİKızılırmak Nehri'nden göle su desteğinin sağlanabileceğini ifade eden Uludağ, şunları söyledi:"Kızılırmak'tan gelecek suyla olabilir diye bir düşüncemiz var. Yetkililerin de bu konuda çalışma yaptığını biliyoruz ama; artık çalışmaların hızlandırılmasını ve bu bölgenin canlandırılmasını istiyoruz. Düden Gölü'nde bu zamana kadar geçmişte sayılan ama şu an yaklaşık 180 civarında kuş çeşidinin olduğunu biliyoruz. Bunlardan 50 civarı bu bölgede ürüyor. Üreme açısından çok güzel bir doğal ortamı var. Fakat suların eksilmesiyle göl içindeki adalar artık ada vasfından çıkmış, tamamen yüzey haline gelmiş. Dolayısıyla kuşların üremesine imkan vermemekte. Biz bu suların tekrar çoğaltılmasını ve adaların tekrar oluşmasını istiyoruz. Adalar oluşursa, adalara insanlar ulaşamayacağı için doğal olarak üreme ortamları oluşacak. Kuşlarımızı da bu bölgede tutacağız. Kulu merkez içinden geçen birde deremiz var. Zaten gölün ana beslenme kaynağı bu deredir. Bu derenin beslendiği yerlerde eskiden sazlıklar vardı. Fakat bu sazlıklarda maalesef insan eliyle ortadan kaldırıldı. Bu sazlıklar da gidince artık kuşların üreme yeri tamamen yok oldu."DEREDEKİ SU DA BİTTİUludağ, gölü besleyen deredeki suyun mayıs ve haziran aylarında tarımsal sulamada kullanıldığı için derede de suyun tamamen bittiğini belirtti. Uludağ, derenin de Altılar ve Boğazören bölgelerindeki pınarlardaki suyla desteklenip, göle akışının sağlanmasıyla bir nebze olsun gölün kurumasının engellenebileceğini kaydetti.